El 'Submarino' ata a una de sus grandes apuestas: Ayman Arguigue firma hasta 2029

El delantero hispano-marroquí cierra su etapa en la SD Huesca y se compromete con un nuevo contrato con el Villarreal tras una irrupción prometedora en el filial y una temporada de verdadero crecimiento a las órdenes de David Albelda

Ayman Arguigue regresa de la SD Huesca con una merecida renovación como groguet hasta 2029.Imago

El Villarreal CF sigue asegurando el futuro de algunos de los futbolistas con mayor proyección de su cantera. El último en ampliar su compromiso con la entidad ha sido Ayman Arguigue, que ha alcanzado un acuerdo para renovar su contrato hasta junio de 2029.

La decisión confirma la confianza que existe en el club respecto al potencial del delantero hispano-marroquí, uno de los atacantes jóvenes que más crecimiento ha experimentado durante los últimos meses y que ha dejado muy buenas sensaciones desde su llegada al 'Mini Submarino' el pasado mercado invernal.

Con apenas 21 años recién cumplidos por delante y margen de progresión todavía importante, el Villarreal apuesta por dar continuidad a un futbolista que ya ha comenzado a demostrar su capacidad goleadora en Primera Federación.

Una segunda vuelta para convencer

La renovación de Arguigue llega después de unos meses muy convincentes en el Villarreal B a las órdenes de David Albelda.

El delantero aterrizó en la disciplina amarilla durante el mercado de invierno procedente de la SD Huesca, aunque la primera mitad de la temporada la había disputado también a préstamo en el CD Teruel. Allí acumuló 17 partidos oficiales y firmó dos goles antes de cambiar de destino en busca de un escenario más competitivo para continuar su desarrollo.

Su adaptación al filial amarillo fue meteórica. Bajo las órdenes de Albelda se convirtió en una pieza cada vez más importante dentro del equipo y acabó cerrando la campaña con seis goles en 18 encuentros.

Su gran rendimiento ayudó al Villarreal B a pelear por el ascenso a Segunda División y terminó de convencer a la dirección deportiva para asegurar su continuidad a largo plazo.

Un delantero moderno y con movilidad

Nacido en Carcaixent el 11 de mayo de 2005, Ayman Arguigue destaca por un perfil ofensivo cada vez más demandado en el fútbol actual. No se trata del clásico delantero de referencia que vive permanentemente dentro del área. Su principal virtud es la movilidad constante, la capacidad para asociarse con los compañeros y la facilidad para generar ventajas entre líneas.

Además, posee un notable instinto goleador dentro del área y una gran capacidad para atacar espacios, características que han llamado la atención de los técnicos del Villarreal desde su llegada.

A ello se suma su experiencia internacional con las categorías inferiores de Marruecos. El atacante forma parte de la selección marroquí sub-20, una circunstancia que también habla del potencial que se le atribuye desde hace años.

De la cantera del Huesca al Villarreal

La historia de Arguigue en el fútbol profesional comenzó a tomar forma en la SD Huesca, donde fue considerado durante años una de las grandes perlas de la cantera azulgrana.

Su progresión le permitió alcanzar el primer equipo e incluso debutar en el fútbol profesional, un momento que el propio jugador ha reconocido recientemente como uno de los más importantes de su carrera.

Hace apenas unos días, el delantero se despidió oficialmente de la entidad oscense a través de una emotiva carta publicada en redes sociales. "Llegué siendo un niño con sueños y me voy habiendo cumplido uno de ellos: debutar en el fútbol profesional con la camiseta de la SD Huesca", escribió el atacante.

En el mismo mensaje agradeció al club todo lo vivido durante su etapa formativa, destacando especialmente el crecimiento personal y deportivo que experimentó durante esos años.

Una apuesta de futuro para el Villarreal

En su cesión en el filial, el Villarreal se reservó un derecho de adquisición preferente que finalmente ha decidido ejercer puesto que el jugador terminaba su vinculación con la SD Huesca el próximo 1 de julio e iba a quedar libre para decidir su futuro. Su nueva vinculación hasta 2029 deja clara la hoja de ruta del Villarreal con el futbolista.

En La Cerámica consideran que Arguigue reúne condiciones para seguir creciendo dentro de la estructura del club y convertirse en uno de los nombres importantes del proyecto de cantera durante las próximas temporadas.

Su impacto en el Villarreal B, unido a la evolución que mostró tanto en Teruel como en el filial amarillo, ha sido suficiente para que el club no quisiera correr el riesgo de perderlo.

Ahora, con tres años más de contrato por delante, el delantero afronta el reto de seguir acumulando minutos, goles y experiencia para acercarse cada vez más al sueño de dar el salto al primer equipo. Un camino que en el Villarreal creen que todavía tiene muchos capítulos por escribir.