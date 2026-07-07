Argentina 3-2 Egipto: Argentina estaba contra las cuerdas y acabó noqueando a Egipto

Argentina protagoniza una remontada para la historia al vencer 3-2 a Egipto en un partido de locura egipcia. Tras marcharse al descanso por detrás en el marcador y con un penalti fallado por Messi, la Albiceleste reaccionó en la recta final con los goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández para sellar un pase, que nadie esperaba la principio, a los cuartos de final

Hay partidos que se juegan y partidos que se recuerdan para siempre. El Argentina - Egipto de los octavos de final fue de esos que quedan grabados en la memoria y de los que iba a hacer marcados en la historia del mundo si Egipto hubiera ganado. La Albiceleste sobrevivió a un inicio desastroso, pero acabó remontando en los últimos minutos y finalmente acabó imponiéndose por 3-2 gracias a un gol agónico de Fernández en el tiempo de descuento.

Egipto golpeó primero y silenció a Argentina

Los faraones sorprendieron desde el primer momento. Lejos de encerrarse atrás, plantaron cara a la vigente campeona del mundo y encontraron el premio en un saque de esquina. Yasser Ibrahim se impuso en el juego aéreo para cabecear el 0-1 y sembrar las dudas en el conjunto de Lionel Scaloni.

Argentina reaccionó rápido y dispuso de una oportunidad inmejorable para empatar. Un penalti parecía el escenario perfecto para que Lionel Messi igualara el encuentro, pero Shobeir adivinó el lanzamiento del capitán argentino y firmó una intervención decisiva. Segundo penalti que Messi falla en el mundial de 2026.

El portero egipcio fue el gran protagonista de la primera mitad y el que mejor hizo el partido. Julián Álvarez, Messi, De Paul e incluso un lanzamiento de falta del '10' se encontraron con un portero imperial, que sostuvo la ventaja de Egipto con una actuación memorable.

Argentina monopolizaba la posesión y generaba ocasiones, pero cada intento terminaba chocando contra una auténtica muralla bajo palos. Mientras tanto, Egipto esperaba su oportunidad para salir al contragolpe y hacer daño.

El VAR mantuvo con vida a Argentina

Nada más comenzar la segunda mitad el dominio argentino fue a más. Sin embargo, los faraones volvieron a golpear en una rápida jugada por Mostafa Ziko, que parecía sentenciar el encuentro.

La celebración apenas duró unos segundos. El VAR detectó una falta previa y el colegiado anuló el tanto, devolviendo la esperanza a una Argentina que seguía creyendo en la remontada.

Romero abrió el camino, Messi igualó y Enzo culminó la remontada

El primer paso hacia la remontada llegó en el minuto 78. Cristian Romero apareció completamente solo para cabecear a la red un preciso centro de Lionel Messi y devolver la esperanza a la Albiceleste.

Cinco minutos después volvió a aparecer el de siempre. Un balón quedó muerto en el área tras un intento de Julián Álvarez y Lionel Messi cazó el rechace para firmar el empate. El capitán acudía una vez más al rescate de su selección y, además, hacía historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa en los Mundiales.

Con el 2-2, Argentina no levantó el pie del acelerador. Egipto incluso dispuso de una ocasión clarísima para llevarse el partido al contragolpe, pero la desperdició. En el tiempo de descuento llegó el golpe definitivo: una rápida transición terminó con un centro al área que encontró el cabezazo de Enzo Fernández para establecer el 3-2 y desatar la locura. La remontada ya era una realidad y Argentina solo sabía llorar... habrían visto peligro ante sus ojos. Egipto se queda con la miel en los labios.

Ficha Técnica

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Montiel, 75'), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nico González, 61'); Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Otamendi, 94'), Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez (Medina, 94') y Thiago Almada (Lautaro Martínez, 61').

Egipto (2): Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marwan Attia, Emam Ashour (Fathy, 46'); Mohamed Salah, Mostafa Zico (Trezeguet, 76') y Hassan.

Goles: 0-1, min. 14: Yasser Ibrahim. 1-1, min. 78: Cristian Romero. 2-1, min. 83: Messi. 2-2, min. 92: Enzo Fernández.

Árbitro: François Letexier (Francia).