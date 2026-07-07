"Nunca nos vimos fuera": La fe de Argentina y el dolor de Egipto tras la remontada

La remontada de Argentina ante Egipto dejó una mezcla de euforia y decepción en ambos vestuarios. Tras el 3-2 que clasificó a la Albiceleste para los cuartos de final, Enzo Fernández y Leandro Paredes destacaron el carácter del equipo y el liderazgo de Messi, mientras que Shobeir lamentó la pérdida de concentración que acabó condenando a los faraones

Argentina protagonizó una de las remontadas más emocionantes del Mundial para derrotar por 3-2 a Egipto y sellar su clasificación para los cuartos de final. La vigente campeona del mundo estuvo contra las cuerdas durante buena parte del encuentro tras el tempranero gol de Yasser Ibrahim y un penalti fallado por Lionel Messi, mientras Shobeir se convertía en el gran protagonista con una actuación sobresaliente bajo palos.

Sin embargo, cuando todo parecía perdido para la Albiceleste, Cristian Romero abrió el camino a la gloria, Messi igualó el marcador y Enzo Fernández culminó la remontada en el tiempo de descuento. Tras un duelo cargado de tensión, emoción y giros de guion, los protagonistas comparecieron ante los medios para analizar una noche que dejó felicidad absoluta en Argentina, sin palabras a Lionel Scaloni, y una enorme decepción en el vestuario egipcio.

Enzo Fernández: "Messi siempre demuestra coraje y valentía"

Uno de los más emocionados fue Enzo Fernández, autor del gol de la victoria. "Es una mezcla de sensaciones, emociones increíbles. Estoy agradecido y privilegiado de vivir esto", aseguró el centrocampista, que se mostró "muy feliz por ganar y ayudar al equipo a pasar de ronda".

El argentino explicó que llevaba 'tres años anhelando este gol' y destacó la fortaleza del grupo para superar las adversidades.

"Tenemos un grupo que no se da por vencido. Estamos juntos siempre, aunque vengan dificultades. Tengo unos compañeros con una calidad terrible".

Enzo también dedicó unas palabras a Lionel Messi, protagonista del empate tras fallar un penalti en la primera mitad. "Leo es un ejemplo para nosotros. Se vio reflejado cómo insiste. Venía de fallar un penalti y siempre ha querido mostrar el coraje y la valentía de seguir adelante", señaló.

Además, dejó claro el objetivo del equipo: "Ya pasaron cuatro años de Catar. Venimos a representar a nuestro país y queremos volver a ganar el Mundial", explicando que en el fútbol el pasado se queda atrás.

Paredes: "Nunca nos vimos fuera"

Leandro Paredes también quiso poner en valor la mentalidad de la selección argentina. "Nunca nos vimos fuera. Somos una selección que trata de competir hasta el final, sea como sea, y hoy lo volvimos a demostrar", comentó el centrocampista, sin embargo es un comentario un poco contrario a cómo se estaba viviendo esa primera parte y como empezó la segunda parte con Egipto liderando el marcador.

El jugador de la Albiceleste también destacó la importancia de Messi dentro del vestuario. "Para nosotros es muy importante. Más allá de lo que significa para el fútbol, verlo disfrutar es muy gratificante", afirmó.

Shobeir lamenta la eliminación de Egipto

En el lado egipcio, la tristeza era evidente. Shobeir, una de las grandes figuras del encuentro gracias a sus numerosas intervenciones, reconoció que el desenlace fue especialmente doloroso. "Estábamos muy cerca de clasificarnos y en esos últimos diez minutos hemos perdido la concentración. Tenemos que aprender de esto", explicó.

El guardameta aseguró sentirse orgulloso del trabajo realizado por su selección y confesó que desconocía el motivo por el que el árbitro anuló el segundo gol de Egipto. "No sabía por qué lo habían anulado. Luego vi que el número 10 tenía la camiseta rota y entendí que había pasado algo, algún agarrón. Esto es fútbol y somos responsables de lo que hacemos", comentó.

Por último, Shobeir no dudó en rendirse ante Lionel Messi, aunque reconoció que eso no alivia la decepción por la eliminación. "Jugar contra Messi, el mejor del mundo, es especial, pero lo importante es que no nos hemos clasificado y eso es muy duro", concluyó.