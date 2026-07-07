Suiza - Colombia: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

El combinado de Murat Yakın y de Néstor Lorenzo cierran los octavos de final del Mundial 2026, por lo que el BC Place de Vancouver repartirá el último billete para cuartos

Suiza y Colombia protagonizan el último enfrentamiento de los octavos de final del Mundial 2026. Los de Murat Yakin y los de Néstor Lorenzo llegan en buen estado de forma, sin haber caído derrotado en un partido hasta el momento, tras tres victorias y un empate. Por ello, el encuentro de hoy dictará sentencia con una de las dos selecciones, que pondrá punto y final a su trayectoria en este torneo de Estados Unidos, México y Canadá

Suiza se aferra al momento de Manzambi para derrotar a Colombia

Suiza afronta los octavos de final del Mundial 2026 tras haber conseguido la victoria en dieciseisavos. Los goles de Embolo y Ndoye pusieron tierra de por medio al comienzo de la segunda parte. Por ello, la poca efectividad de Argelia y la amenaza sobre la meta de Kobel provocaron el triunfo de los de Murat Yakin, que no conocen la derrota hasta el momento en este torneo de selecciones.

Uno de los nombres claves en Suiza para el choque de hoy ante Colombia será Manzambi. El jugador del Friburgo empezó de suplente los partidos del Mundial, como ante Catar y Bosnia-Herzegovina, pero respondió a los minutos que les dio Murat Yakin, que le incluyó en el once inicial ante Canadá y Argelia. De esta manera, el futbolista de 20 años suma tres goles y dos asistencias en los últimos tres partidos.

Jhon Arias amenaza la irrupción de Suiza en el Mundial

Colombia llega tras vencer ante Uzbkistán, RD Congo y Ghana, además de firmar las tablas con Portugal en la última jornada de la fase de grupos. El tanto de Jhon Arias dio el pase a los de Néstor Lorenzo a los octavos de final, liderados también por otros grandes jugadores como son Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez. La selección colombiana llega a Vancouver dispuesta a dar un golpe sobre la mesa en el partido de hoy.

Además, Suiza llega a la cita con las bajas de Aebischer y Jaquez por lesión muscular, al igual que Jhon Córdoba en la selección de Colombia, siendo la única ausencia del combinado de Néstor Lorenzo. Cabe recordar que el ganador de este encuentro se enfrentará al que logre la victoria en el Argentina - Egipto, que se juega hoy también martes siete de julio.

¿A qué hora se juega el partido? Suiza - Colombia

El horario fijado para el Suiza - Colombia de octavos de final del Mundial 2026 es el siguiente: 22:00 en horario peninsular y 21:00 en Canarias, de este martes siete de julio.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Suiza - Colombia

El partido que enfrentará a Suiza y Colombia se ofrecerá en DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Para seguirlo desde el móvil, las apps DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Suiza - Colombia

Además, el Suiza - Colombia podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el BC Place de Vancouver, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Murat Yakın y de Néstor Lorenzo, que vienen de ganar contra Ghana.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Suiza - Colombia, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el BC Place de Vancouver. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Murat Yakın y de Néstor Lorenzo, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre suizos y colombianos.

Alineaciones probables de Suiza y Colombia

Suiza: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Rubén Vargas, Embolo.

Colombia: Vargas, Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.