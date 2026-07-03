Suiza 2-0 Argelia: Mbolo y Ndoye hacen historia para los helvéticos en el Mundial

El cuadro suizo se impuso gracias a dos goles que fueron obra de Embolo a los 10 minutos y en el arranque de la segunda parte por mediación de Ndoye. Los europeos se medirán al ganador del duelo entre Colombia y Ghana

Suiza y Argelia se han visto las caras en la madrugada de este viernes en el encuentro número 14 de los 16 de estos dieciseisavos de final. Los suizos terminaron primero en la fase de grupos en el B y superando en la última jornada a la anfitriona Canadá por un ajustado 2-1. Por otro lado Argelia, en un partido que en cierto momento levantó ciertas sospechas, empató con Austria y terminó tercera de su grupo por peor diferencia de goles con los austriacos. El cruce les favorecía ya que de haber terminado segunda se habría medido a España.

Suiza se adelanta en el arranque ante Argelia

El duelo empezó de la mejor forma posible para Suiza o si se mira desde el otro punto de vista, de manera catastrófica para Argelia. En el minuto 10, Manzambi, el jugador del Friburgo alemán, se internaba por banda izquierda sin que nadie pudiese pararlo y llegando a la línea de fondo, ponía un centro atrás para dejársela a Embolo. Argelia veía como a pesar de tener sobre el papel un cruce 'más sencillo', Suiza no estaba dispuesta a especular para cerrar cuanto antes el pase a los octavos de final.

Argelia trató de recuperarse y con algún disparo desde lejos del cuadro africano, inquietó al portero Kobel. En una primera media hora frenética, Suiza, además del gol, generó hasta dos ocasiones más que aunque no llevaron excesivo peligro a la portería del guardameta del Granada, Luca Zidane, si demostraron que los helvéticos querían meterse en octavos por primera vez en su historia. Suiza nunca había superado una eliminatoria en un Mundial y estaba dispuesta a que este viernes en Vancouver, eso cambiara. Al filo del descanso, Chaibi puso nuevamente a prueba a Kobel pero el portero del Dortmund no falló en la su intervención.

Suiza da un golpe casi definitivo a Argelia

Con el partido muy abierto, el arranque del segundo tiempo apuntaba a ser determinante para el devenir del equipo. Si Argelia salía enchufada podía encontrarse con el empate ante una Suiza que sobre el papel era mejor. Pero Ndoye no estaba dispuesto a que esa historia se cumpliese y cuando aún no se había cumplido el primer minuto del segundo tiempo, recogió un rechace dentro del área y entre un mar de piernas, con su diestra se la colocó a Luca Zidane en su palo derecho para hacer el segundo en un momento crucial en lo anímico.

Rieder falla un claro tercer gol y Mahrez se despide de Argelia

En Argelia había un futbolista que sabia que si no eran capaces de remontar a Suiza estaría disputando posiblemente sus últimos minutos con la selección africana. Mahrez El talentoso centrocampista dispuso de ocasiones en el segundo tiempo para acortar diferencias en el marcador pero Suiza estaba muy ajustada en su línea de atrás.

Mahrez en una acción del encuentro ante Suiza

Quizás, además de los goles, el que dispuso de la mejor ocasión del partido fue Rieder. El '22' se encontró con un disparo franco y casi a puerta vacía en el segundo palo tras un centro que recorrió toda la frontal del área pequeña. Su disparo, que no fue el mejor, terminó en las manos de Luca Zidane que respiró al ver como el tercero no llegaba.

Suiza terminó el encuentro en el área de Argelia como señal inequívoca de que habían sido mejores durante una gran parte del mismo. De este modo, a Argelia le toca volver a casa y Suiza se medirá a la selección vencedora del duelo de este próximo sábado entre Colombia y Ghana. El choque para el que Suiza espera rival se jugará el 7 de julio a las 22 horas (hora peninsular española).