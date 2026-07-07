Estados Unidos 1-4 Bélgica: Ni Trump ni la FIFA evitan la goleada belga

Los hombres de Rudi García pasaron por encima de los de Mauricio Pochettino después de toda la polémica por la sanción levantada al delantero estadounidense Balogun, que fue titular para ver como su equipo caía en octavos de final

Bélgica será el rival de España en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de que los hombres de Rudi García eliminaran a la última anfitriona en liza del torneo. Charles de Keteleare adelantó a la selección de Bélgica a los ocho minutos y medio de partido, para luego llevarse una victoria por 1-4 y enfrentarse a España en el encuentro de los cuartos de final del próximo viernes en Los Ángeles.

Sin Kevin de Bruyne ni Jeremy Doku en el once inicial y apostando Rudi García por los que obraron la remontada ante Senegal como Lukebakio o Raskin, Bélgica encontró su mejor versión en el partido clave. Sobre todo porque ejercieron una buena y efectiva presión sobre Estados Unidos, que no se enteró de nada del comienzo del partido.

Si hay alguna explicación extradeportiva, por ser el foco de todas las miradas en las últimas horas, por la supuesta influencia y la llamada confirmada de Donald Trump a Gianni Infantino por la sanción a Balogun, por el estrés o por lo que sea ya lo dirán los protagonistas, aunque todo pareció que fue una cuestión de fútbol. Fue sobrepasado.

La alegría estadounidense iba a durar poco

Aunque Malik Tilman iba a empatar el partido con un lanzamiento de falta directa. Thibaut Courtois se movió para atraparla, pero el rebote en la cabeza de Vanaken, el recambio de Onana, desvió el disparo en una parábola imposible para el portero.

Volvía a creer Estados Unidos pero los belgas dejaron en anécdota cualquier amago de reacción y también la polémica por el levantamiento de la sanción a Balogun y acabó dominando el partido.

Los belgas dejaron en anécdota el polémica perdón de la FIFA a Balogun y dominó el marcador y casi todo el partido. Dos minutos después del empate, el 1-2 llegaría con un centro de Leandro Trossard y un testarazo de Charles de Keteleare que fue con toda la convicción y la fuerza que le faltó al experimentado Tim Ream, el capitán norteamericano.

El enfado era tremendo de Pochettino, que al descanso dejó en el banquillo a Dest para dar entrada a Reyna. El impulso de Estados Unidos a la vuelta del vestuario, nada del otro mundo en ocasiones, se quedó en nada bien pronto.

El fallo de Matt Freese, cuando se adelantó a un balón en largo, controló con el pecho, no despejó, perdió el balón ante De Keteleare y regaló la pelota a Vanaken, que no perdonó el 1-3. Era aún el minuto 56. La sentencia de la victoria, a la que aún añadió el 1-4 Romelu Lukaku. La demostración de la reactivación belga, que ahora reta a España.

- Ficha técnica:

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson (Haji Wrigth 92'); Weston McKennie, Tyler Adams (Ricardo Pepi 73'), Malik Tillman; Sergiño Dest (Giovanni Reyna 46'), Folarin Balogun (Max Arfsten 92') y Christian Pulisic (Sebastian Berhalter 59').

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Nicolas Raskin (Axel Witsel 89'), Youri Tielemans, Amadou Onana; Dodi Lukebakio (Doku 68'), Charles de Keteleare (Romelu Lukaku 68') y Leandro Trossard (Alexis Saelemakers 89').

Goles: 0-1 (9'): De Keteleare; 1-1 (31'): Tillman; 1-2 (33'): De Keteleare; 1-3 (57'): Vanaken; 1-4 (93') Lukaku.

Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania). Amonestó con tarjeta amarilla a los estadounidenses McKennie (m. 35) y Tillman (m. 68).