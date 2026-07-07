Hossam Hassan carga contra el arbitro: "Fuimos superiores, pero hubo factores externos"

Hossam Hassan no ocultó su frustración tras la eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial. El seleccionador aseguró que su equipo fue superior y denunció la influencia de 'factores externos' en el resultado, llegando a afirmar que no volverá a ver ningún partido del torneo

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial sigue dejando mensajes de criticas hacia el arbitraje. Si primero fue Mostafa Ziko quien cargó duramente contra el arbitraje, ahora ha sido el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, el que ha elevado el tono de las críticas. El técnico no escondió su decepción tras caer después de ir ganando 0-2 y dejó claro que, a su juicio, el resultado estuvo condicionado por algo más que el fútbol.

"Fuimos superiores a Argentina, pero hubo factores externos que influyeron en el resultado". Aseguró afectado por una eliminación que su equipo rozó con la yema de los dedos.

"Merecíamos mucho más"

Hassan quiso poner en valor el trabajo de sus futbolistas y defendió que Egipto hizo un partido muy serio y de ganador durante muchos minutos. El combinado africano sorprendió a la vigente campeona del mundo con dos goles en la primera mitad y llegó al descanso con una ventaja que parecía acercarle a los cuartos de final.

Pero después del descanso todo cambió. Argentina reaccionó, dio la vuelta al marcador y terminó llevándose el encuentro en medio de varias acciones que el banquillo egipcio sigue sin entender.

El técnico considera que algunas decisiones de François Letexier fueron decisivas y lamentó especialmente el criterio del colegiado durante la segunda parte. "Fuimos superiores a los campeones del mundo en muchos aspectos, pero hubo influencia de factores externos en el resultado. Hubo presión de Argentina sobre el árbitro (el francés François Letexier)".

El penalti que lo cambió todo

Pero el momento que más dolor e indignación tiene fue el penalti señalado a favor de Argentina. Según explicó, antes de esa acción se produjo una falta sobre un jugador egipcio que ni el árbitro ni el VAR consideraron revisar.

Esto fue lo que 'culminó el vaso' en el banquillo que ya había protestado durante algunas partes del encuentro. De hecho, el propio Hassan fue amonestado en los minutos finales con tarjeta amarilla por sus continuas quejas desde la zona técnica.

Un adiós lleno de frustración

Más allá de la polémica, el seleccionador quiso felicitar a sus jugadores por el campeonato realizado. "Estoy orgulloso de ser africano, de ser árabe y de estos jugadores", afirmó el seleccionador, antes de reconocer que la eliminación le deja un sabor muy amargo. "No logramos lo que merecíamos", señaló.

Aun así, reconoció que le costará olvidar la forma en la que ha perdido el partido. "Jugamos bien, pero sufrimos, y debo decir que, a pesar de la derrota, dejamos nuestros colores en alto. El mundo es injusto, la vida es injusta, pero ¿por qué hay injusticias en el deporte? No me convence todo lo que pasó en este partido, sufrimos una injusticia", afirmó antes de dejar una reflexión cargada de resignación: "No me convence nada de lo que ocurrió. Es muy duro marcharse así".

El técnico fue todavía más contundente al ser preguntado por lo que resta de campeonato. "Les digo mi opinión: no voy a seguir viendo los partidos de este Mundial", sentenció, dejando claro que considera que el final del encuentro ante Argentina estuvo marcado por decisiones arbitrales que, a su juicio, perjudicaron a Egipto.

Las palabras de Hassan llegan apenas unas horas después de las explosivas declaraciones de Mostafa Ziko, que llegó a afirmar que el Mundial estaba claramente amañado desde el principio.