Argentina vuelve a desatar la polémica: Otro penalti y gol anulado que elimina a Egipto del Mundial

La albiceleste ha conseguido el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras remontar a Egipto, pero el país africano está muy descontento con las decisiones arbitrales, que coloca a la albiceleste haciendo historia en los penaltis pitados a favor en toda la historia de esta competición

El duelo entre Argentina y Egipto por lograr el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 ha sido una auténtica batalla. Se adelantó pronto el país que dirige Hossam Hassan, y logró la ventaja con un 2-0 después de múltiples acciones polémicas que ahora analizamos. Sin embargo, en los últimos minutos de partido la albiceleste consiguió el empate, que transformó en victoria evitando la prórroga con un gol de Enzo Fernández en el descuento.

Sin embargo, a pesar de esta épica remontada, Egipto ha finalizado este encuentro con múltiples amarillas y hasta tarjeta roja por los gestos de un visible enfado contra las decisiones arbitrales. Destaca especialmente un nuevo penalti a favor de Argentina y la anulación de un gol de Egipto por una falta previa, aunque las últimas acciones han sido muy protestadas por el cuerpo técnico de los 'faraones'.

Penalti dudoso y gol anulado que condiciona el resultado del Argentina - Egipto del Mundial

Va a haber lío en el post partido entre Argentina y Egipto. De poco le va a servir a los 'faraones', que han caído eliminados por un 3-2 final contra la vigente campeona, pero por su actitud al final de partido, todo parece indicar que sus declaraciones no van a ser muy amigables. Primero protestaron un penalti dudoso para Argentina, que les daba la posibilidad de igualar el marcador con un 1-0 para su país. Sin embargo, Leo Messi falló el disparo y Shobeir estuvo muy acertado para atraparlo.

Aún más les molestó que se anulara su segundo tanto por una falta previa, que además no fue poco antes del gol, si no varios pases atrás. Tampoco ha tenido mucho que ver en el resultado, ya que poco después Mostafa Ziko puso un 2-0 que sí subió al marcador. Pero aún así, el empuje argentino de los últimos minutos ha servido para una gran remontada, con la que los africanos no están nada de acuerdo. Especialmente reclamando una falta previa en el gol de la victoria de la albiceleste, que esta vez no revisaron en el VAR.

La sorprendente cifra de penaltis a favor de Argentina en los Mundiales

A pesar de que Leo Messi fallara el penalti, que atrapó bien Mostafa Shobeir, esta nueva pena máxima suma para el recuento de los últimos encuentros, con una estadística no muy favorable en la que Argentina hace historia. Con el lanzamiento desde los once metros en el partido de octavos de esta Copa del Mundo ya suma 8 penaltis a favor en los últimos 12 partidos consecutivos, la cifra más alta de cualquier selección en este lapso.

Le sigue España con 7, aunque con la diferencia que fue entre los años 1998 y 2010, mientras que el país que dirige Scaloni ha sido únicamente en dos ediciones, la de 2022 y la de 2026.