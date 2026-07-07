Ziko denuncia favoritismo hacia Argentina en el Mundial: "Parecía amañado desde el principio"

La remontada de Argentina ante Egipto para el pase a cuartos ha quedado marcada por las polémicas. Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio, cargó duramente contra el arbitraje de François Letexier y el VAR, llegando a asegurar que el torneo estaba claramente amañado a favor de Argentina

La remontada de Argentina frente a Egipto (3-2), que dio a la Albiceleste el sello para los cuartos de final del Mundial, no solo dejó emoción sobre el césped. También abrió una enorme polémica alrededor del arbitraje de François Letexier. En el lado egipcio, el enfado fue creciendo con el paso de los minutos hasta estallar por completo tras el pitido final.

Las protestas comenzaron incluso antes de que terminara el encuentro. El gol de Enzo Fernández, que culminó la remontada argentina después de que Egipto llegara a mandar por 0-2, provocó una airada reacción del banquillo africano. Su seleccionador, Hossam Hassan, protestó de forma ostensible varias decisiones del colegiado francés y acabó viendo la tarjeta amarilla en los últimos compases del choque.

Protestas tras el pitido final

Nada más terminar el partido, varios futbolistas egipcios se dirigieron hacia Letexier para recriminarle algunas de sus decisiones. El ambiente era de frustración desde antes de que pitara el fin del partido. En Egipto consideran que varias acciones, entre ellas un gol anulado y el criterio disciplinario durante la segunda parte, terminaron inclinando la balanza del lado argentino.

El delantero, autor del segundo tanto de Egipto, compareció visiblemente afectado y dejó unas declaraciones que no tardaron en hacerse virales. "Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Se está tirando por la borda el esfuerzo de todo un país. Desde el principio sentimos que todo iba en nuestra contra", aseguró el atacante nada más acabar el encuentro.

"No dependía de nosotros"

Ziko reconoció el dolor que supone quedarse a las puertas de los cuartos de final después de haber tenido una ventaja de dos goles, aunque insistió en que la derrota no puede explicarse únicamente por lo ocurrido sobre el césped, sino que tenía otra historia. "Solo podemos pedir perdón a nuestra afición. Queríamos regalarles una alegría, pero no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro", afirmó antes de pronunciar la frase que ha encendido el debate: "El torneo está claramente amañado desde el principio".

El futbolista volvió a insistir en su versión minutos después en la zona mixta. "Salimos sin miedo, convencidos de que podíamos ganar a Argentina, y durante muchos minutos lo demostramos. Pero en la segunda parte empezaron a pasar cosas muy raras. Nos pitaron muchísimas faltas en contra, nos anularon un gol que todavía no entiendo y hubo decisiones difíciles de explicar".

Silencio de la FIFA

Por el momento, ni la FIFA ni el equipo arbitral han respondido a las acusaciones lanzadas por Ziko. Tampoco Argentina ha querido entrar en la polémica, centrada ya en preparar los cuartos de final.

Mientras tanto, las palabras del delantero egipcio siguen dando la vuelta al mundo y alimentan un debate que promete prolongarse más allá del resultado. Para Egipto, la eliminación deja mucho más que una derrota: deja la sensación de haber perdido una oportunidad histórica en un partido que, a su juicio, estuvo marcado por decisiones arbitrales muy difíciles de aceptar.