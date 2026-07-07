Suiza - Colombia: en directo el partido de hoy de los octavos del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo el último enfrentamiento de los octavos del Mundial 2026, en el que Colombia quiere demostrar que es uno de los tapados de esta edición y que puede poner en riesgo a algunos de los favoritos, pero primero debe ganar a Suiza

¡Buenas tardes! Bienvenidos a una nueva narración en directo de este Mundial 2026 . El choque entre Suiza y Colombia será el último de estos octavos de final, que comenzará a las 22:00 en horario peninsular

Ahora mismo se están disputando los últimos minutos del choque entre Argentina y Egipto, que está siendo muy polémico... pero con la victoria prácticamente asegurada para la albiceleste

Después de una polémica remontada contra Egipto, el país que dirige Scaloni se mete entre los ocho mejores de los 48 que comenzaron el torneo. Además, será el rival del ganador entre Suiza y Colombia , que se celebra esta misma noche a partir de las 22:00 horas

El último enfrentamiento de los octavos del Mundial se disputa entre Suiza y Colombia en el Estadio de Vancouver, que definirá el último país clasificado para la siguiente ronda

A falta de más de hora y media para que comience el partido, seguimos a la espera de que los dos seleccionadores confirmen los onces iniciales. Mientras tanto, dejamos unas alineaciones probables que pueden escoger para este cruce:

El país que dirige Néstor Lorenzo busca contra Suiza su clasificación a los cuartos de un Mundial, una ronda en la que encuentran su techo en esta competición. Lo lograron únicamente en 2024, pero esta edición tiene una plantilla aún más fuerte. Pero para poder hacer historia en esta competición y ampliar su mejor resultado deberán derrotar a Argentina, la vigente campeona

A la espera del inicio del cruce entre Suiza y Colombia, seguimos analizando el partido entre Argentina y Egipto, que les ha dado la clasificación a la albiceleste pero con mucha polémica

Néstor Lorenzo ya ha escogido la formación inicial con la que peleará por meterse entre los ocho mejores de este torneo: Portero: Vargas

Suiza, por su parte, se hace esperar más para anunciar a los once jugadores que saltarán como titulares al terreno de juego

Murat Yakın también anuncia ya su alineación oficial para este duelo por el último billete a cuartos:

Recordamos que este duelo directo por clasificarse a los cuartos del Mundial se disputa a partir de las 22:00 en horario peninsular, una hora menos en Canarias. Ahora, 45 minutos antes, los jugadores de ambos países se preparan para salir a calentar al césped del Estadio de Vancouver

El Mundial 2026 avanza a un ritmo vertiginoso y este martes 7 de julio se disputan los últimos partidos de la ronda de octavos, con el choque entre Suiza y Colombia como broche de oro, justo después del enfrentamiento entre Argentina y Egipto. En una ronda en la que ha habido varias sorpresas, siendo la eliminación de Brasil la más destacada, Colombia busca volver a demostrar su fuerza y dejar claro que puede ser un país que dé mucha guerra.

Los colombianos tendrán en frente a Suiza, que se ha clasificado entre las dieciséis mejores selecciones tras derrotar a Argelia por 2-0. En el caso del equipo de Néstor Lorenzo, compiten en octavos gracias a su victoria contra Ghana, aunque fue por la mínima. Ahora deben enfrentarse entre sí por un puesto en los cuartos del Mundial.

Horario y dónde ver online el Suiza - Colombia del Mundial

El partido que enfrentará a Suiza y Colombia se disputa este martes 7 de julio a partir de las 22:00 en horario peninsular. Esta eliminatoria se podrá seguir en DAZN y Movistar Plus+ bajo suscripción, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra.

Además, el Suiza - Colombia podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el BC Place de Vancouver, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Murat Yakın y de Néstor Lorenzo, que vienen de ganar contra Ghana.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Suiza - Colombia, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el BC Place de Vancouver. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Murat Yakın y de Néstor Lorenzo, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre suizos y colombianos.

Alineaciones probables de Suiza y Colombia para los octavos del Mundial

Suiza: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Rubén Vargas, Embolo.

Colombia: Vargas, Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Próximo rival de Colombia o Suiza en los cuartos del Mundial 2026

Tanto Néstor Lorenzo como Murat Yakın tendrán que estar muy pendientes del duelo previo al Suiza - Colombia, ya que de ahí saldrá su próximo rival en los cuartos del Mundial. El ganador de esta eliminatoria se enfrenta bien o a Argentina o a Egipto en la siguiente ronda, en la que ya sólo quedan en pie los ocho mejores países.