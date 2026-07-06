Brasil 1-2 Noruega: Haaland da la campanada y elimina a una de las favoritas del Mundial

Un doblete del delantero noruego acaba con el 'jogo bonito' de Brasil en el Mundial 2026, que ha tenido mucho más control y ocasiones en el partido pero no ha sido capaces de convertirlas frente a un Nyland imbatible. Haaland mete a los vikingos en los cuartos de final

Este domingo 5 de julio se jugaba uno de los duelos más esperados y vistosos de estos octavos del Mundial 2026. Brasil y Noruega, dos selecciones muy potentes, competían entre sí por una plaza en los cuartos y ha habido una gran sorpresa en este choque. Un doblete de Haaland mete a los vikingos en la siguiente ronda, eliminando a la máxima campeona histórica de la copa del mundo.

Noruega, a la que pocos ponían en la siguiente ronda, ha dado la campanada y en unas horas conoverá a su próximo rival en esta competición. Será el ganador del duelo entre México e Inglaterra el que se enfrente a los vikingos en los cuartos de final. Ya ha habido una primera gran sorpresa y Tuchel tendrá que evitar otra, con dos victorias muy justas en los dos últimos partidos.

Un doblete de Haaland elimina a Brasil y da la sorpresa en el Mundial 2026

El partido comenzó con un aviso importante de Noruega, que anotó un tanto en el minuto dos de partido, aunque por suerte para los brasileños estaba en fuera de juego. Desde entonces, el equipo de Carlo Ancelotti se despertó de golpe y empezó a dominar de forma clara el encuentro, aunque cuando Noruega recuperaba el balón no necesitaban mucho para montar contras peligrosas.

En tan sólo 15 minutos la Canarinha tuvo la oportunidad de abrir el marcador gracias a un penalti claro sobre Cunha. Sin embargo, fue Guimaraes el que disparó desde los once metros en lugar de Vinicius, quién suele coger el mando, y no pudo hacer nada contra Nyland, que ha sido una auténtica pesadilla para los brasileños. El noruego detuvo la pena máxima y dejó las tablas en el marcador. Empate que se basaba en la falta de precisión de los brasileños y la gran defensa en las contras noruegas.

Haaland y Nyland acaban con Brasil y logran el pase a los cuartos del Mundial

El segundo tiempo comenzó con la misma dinámica. Dominio y más ocasiones para el equipo de Ancelotti, pero las contras de Noruega no dejaban de avisar. Tras varias paradas muy destacadas tanto de Nyland como de Alisson, fue Erling Haaland el que abrió el marcador para colocar por delante a Noruega. Lo hizo con un cabezazo preciso en el minuto 79, dejando a Brasil totalmente descolocada en los últimos minutos de partido. No dejó de intentarlo con disparos de Endrick y múltiples ocasiones, pero Nylan ha sido un auténtico cerrojo.

Lo volvió a intentar Brasil pero Haaland acabó con sus opciones marcando un doblete en el minuto 90 para sentenciar las opciones de la Canarinha. Pudieron estrenar el marcador gracias a un gol de penalti de Neymar en el último minuto de añadido, pero de poco sirvió marcar desde los 11 metros. Campanada de Noruega que se mete entre los ocho mejores de este Mundial y deja fuera a una de las favoritas.