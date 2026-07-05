Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy domingo 5 de julio con Sinner, Davidovich, Djokovic, Sabalenka...

Sinner y Djokovic buscan acercarse al duelo más esperado de esta edición de Wimbledon, en un domingo donde Davidovich espera seguir manteniendo la bandera española en Londres

El malagueño Alejandro Davidovich se ha quedado como único representante español en Wimbledon tras la derrota, este sábado, de Jaume Munar y tiene un reto mayúsculo hoy domingo ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, tercer favorito del torneo londinense.

El del Rincón de la Victoria aún no ha perdido un set en esta edición de Wimbledon, aunque enfrente tendrá a un rival en racha, que llega concienciado para hacer algo grande pese a ir por el lado del cuadro más difícil, en el que están Jannik Sinner y Novak Djokovic.

El serbio, precisamente, abre hoy la pista central ante el ruso Roman Safiullin, una de las grandes sensaciones del torneo, que ha vuelto de una situación muy difícil para hacer su mejor Grand Slam.

Sinner, por su parte, esperaba jugar este domingo con el madrileño Rafa Jódar, pero lo hará finalmente con el japonés Mochizuki, un tenista diferente que, desde la fase previa, está haciendo historia en el torneo. El italiano, que empezó con muchas dudas, va a más conforme pasan los encuentros.

Los duelos de la pista central los completan todo un choque entre la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, que ya ha asegurado esa posición tras la eliminación de Rybakina, y la japonesa Naomi Osaka. La tenista nipona, que está marcando estilo en Wimbledon, recuerda mucho a la de sus mejores años y es un peligro real para una Sabalenka que, históricamente, ha pinchado en hierba.

Las norteamericanas Jessica Pegula y Coco Gauff tampoco lo tendrán fácil ante Iva Jovic y Belinda Bencic en un cuadro femenino donde todas las presentes menos una en esta parte del cuadro son cabezas de serie. Y la que no lo es fue la campeona del torneo hace dos años, la checa Barbora Krejcikova, quien se enfrentará a su compatriota Muchova.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del domingo 5 de julio

Centre Court

R. Safiullin-N. Djokovic (7) - 14:30 horas

A. Sabalenka (1)-N. Osaka (14) - A continuación

J. Sinner (1)-Shintaro Mochizuki - A continuación

Court 1

J. Pegula (4)-Iva Jovic (16) - 14:00 horas

F. Auger-Aliassime (3)-Davidovich Fokina (22) - A continuación

B. Bencic (11)-C. Gauff (7) - A continuación

Court 2

K. Muchova (10)-B. Krejcikova - 13:30 horas

H. Hurkacz-J.L. Struff - A continuación

¿Dónde ver por tv y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.