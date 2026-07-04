Jaume Munar se despide de Wimbledon y Zverev toca su techo en él

El tenista balear no pudo con el checo Jiri Lehecka y se queda sin su billete para los octavos de final del Grand Slam británico. Mientras tanto, el germano sigue con su momento dulce tras la conquista de Roland Garros

Jaume Munar no ha podido con el checo en la tercera ronda de Wimbledon.IMAGO

El checo Jiri Lehecka puso fin al recorrido de Jaume Munar en el torneo de Wimbledon al vencer este sábado en el duelo de tercera ronda por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4, y dejó al All England Club con solo un representante español en octavos de final: Alejandro Davidovich.

Por tercera vez en cuatro enfrentamientos, el checo, más solvente y decidido, ganó al balear, que contaba con el triunfo en el último precedente entre ambos, en la fase final de la Copa Davis del pasado año.

En esta ocasión el checo recuperó el dominio sobre Munar, que solo consiguió una rotura del saque de su rival, en el tercer set, ya con el partido claramente en contra.

Le llevó al cuarto parcial, pero Lehecka selló la victoria en dos horas y 57 minutos y se citó en octavos con el alemán Alexander Zverev que ganó al estadounidense Marcos Giron por 6-2, 7-6 (4) y 6-4.

Es la segunda vez que Lehecka se sitúa en los octavos de final para igualar su mejor resultado en Wimbledon, en su cuarta participación en Londres y su decimoséptimo Grand Slam. Ahora está a un solo tramo de igualar su mejor papel en un major, los cuartos de Abierto de Australia del 2023 y del Abierto de Estados Unidos del 2025, superado por Carlos Alcaraz.

Lehecka frenó el intento de reacción de Munar que mejoró en el tercer set y acortó distancias. Pero se dejó el saque el balear en el noveno juego del cuarto, en un momento trascendental, y le sirvió parra lograr el objetivo.

El checo, finalista del Masters 1.000 de Miami este año, superado por Jannik Sinner, es el decimocuarto jugador del mundo y evitó que el español alcanzara por primera vez la cuarta ronda e igualar su mejor registro en un grande.

El tenis español se queda con Alejandro Davidovich como única representación en octavos de final. En tercera ronda quedó Munar y Rafa Jódar, eliminado el viernes.

Zverev ya toca su techo en Wimbledon

Mientras tanto, la buena racha del alemán Alexander Zverev, tercer favorito, se prolongó en la tercera ronda de Wimbledon que atravesó tras ganar al estadounidense Marcos Giron, por 6-2, 7-6(4) y 6-4 y alcanzar los octavos de final, su techo en el All England Club.

El hamburgués, flamante campeón de Roland Garros, ha encontrado un plus de estabilidad y autoestima con la conquista de su primer grande. Sumó en Londres ante Giron su victoria trece en los últimos catorce partidos que ha jugado. Solo la final de Halle, perdida ante el estadounidense Taylor Fritz, frenó un recorrido impecable.

Esta es la cuarta vez que el tercer jugador del mundo llega a la cuarta ronda en Londres.Pero nunca ha pasado de ahí Zverev. Wimbledon es el único de los torneos del Grand Slam en los que el germano no ha alcanzado, al menos, los cuartos de final. Puede lograrlo el lunes si gana al checo Jiri Lehecka, que terminó con las aspiraciones del español Jaume Munar al vencer por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4.

Tardó dos horas y media en cerrar su victoria contra Giron que mejoró en el segundo set, donde tuvo la oportunidad de ganar, y en el tercero hasta que selló el triunfo Zverev al resto. Puede firmar su mejor papel en el All England Club el alemán, que debutó hace once años en este evento, si gana el próximo partido.

De entrada, es ya Zverev el tercer alemán en llegar a octavos en cuatro ocasiones o más junto a Boris Becker y Michael Stich.