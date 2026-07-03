El Betis anuncia el traspaso definitivo de Darling Bladi: las cifras de la operación

El club verdiblanco hace oficial el acuerdo con el Heereveen, que supone un ingreso directo por el lateral zurdo y la posibilidad de obtener rédito en una transacción futura

La aventura de Darling Bladi en el Betis tan solo ha durado una temporada tras firmar el verano pasado hasta 2027 para reforzar el filial, pues este viernes el club verdiblanco ha anunciado la venta definitiva del lateral izquierdo.

Así, la entidad de La Palmera ha comunicado a través de sus medios oficiales el acuerdo alcanzado con el Heerenveen para su traspaso después de que en los últimos días hubiera sonado con fuerza el interés de varios equipos de Segunda como el Burgos y el Andorra una vez caída la vía del Zaragoza, también tras sus pasos en un principio.

El montante del traspaso de Darling Bladi al Heerenveen

Finalmente, el salto del francés ha sido aún mayor, pues ha pasado de militar en Primera RFEF, tercera categoría española, a enrolarse en la Eredivisie, máxima categoría de Países Bajos.

"El Real Betis Balompié y el SC Heerenveen han llegado a un acuerdo para el traspaso del lateral zurdo Darling Bladi al club neerlandés. El club agradece a Bladi su compromiso durante su etapa verdiblanca y le desea la mejor de las suertes en sus próximos desafíos", dicta el breve comunicado del club.

El montante de la operación asciende a 100.000 euros, más bonus que pueden alcanzar los 85.000 euros en función de los partidos jugados. Además, como suele ser habitual en etas operaciones, el Betis se reserva un porcentaje de una futura venta, más concretamente el 15% de la plusvalía obtenida por el club neerlandés, muy factible por el precio de la transacción. Cabe recordar que el lateral izquierdo llegó sin coste a La Palmera procedente del Saint-Étienne

Fichaje celebrado en el Heereveen tras ir de más a menos en el Betis

Darling Bladi firma hasta 2029 por el Heerenveen, que también ha anunciado un fichaje celebrado por el club y los medios que cubren la información.

"Estamos muy satisfechos de contar ahora con doble cobertura para el puesto de lateral izquierdo con un jugador con potencial. Es un lateral izquierdo zurdo, físicamente fuerte, rápido y que aporta al equipo tanto en defensa como en ataque", señaló Johan Hansma, director técnico de la entidad neerlandesa. Competirá en la banda con Vassilis Zagaritis.

El carrilero de Créteil, con un valor de mercado de 300.000 euros, disputó en el Betis Deportivo un total de 2.009 y fue de más a menos.

De ese modo, el francés dejo muy buenas sensaciones en la primera fase de la temporada hasta el punto de erigirse como una alternativa para la banda del primer equipo. Tanto es así que participó en varios entrenamientos a las órdenes de Pellegrini, fue convocado en los dos primeros encuentros de LaLiga y debutó en la Copa del Rey contra el Palma del Río.

No obstante, su rendimiento y protagonismo descendieron al mismo ritmo y la llegada de Dani Fragoso al banquillo para intentar el milagro de la salvación lo envió a un segundo plano.