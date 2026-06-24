El descenso del Betis Deportivo pone en el mercado a Darling Bladi y el Zaragoza se posiciona

Destacado en la primera fase de la temporada tras su fichaje en verano, el Betis tratará de obtener rédito, aunque sea en diferido, y el Zaragoza lo tiene en agenda

El descenso del Betis Deportivo a Segunda RFEF conllevará una renovación en la plantilla sobre la base del exitoso División de Honor con la intención de regresar de inmediato a la Categoría de Bronce del fútbol español.

Por ello, se espera que se produzcan varias salidas, sobre todo de futbolistas firmados la campaña pasada para un proyecto que no cumplió el objetivo a pesar de que la llegada al banquillo de Dani Fragoso acercó el milagro con buenos números en la segunda vuelta.

Ente ellas, podría estar la Darling Bladi, lateral izquierdo que llegó el pasado verano para el filial tras acabar contrato en el Saint-Etienne francés como un fichaje destacado. De hecho, el francés dejo muy buenas sensaciones en la primera fase de la temporada hasta el punto de erigirse como una alternativa para la banda del primer equipo.

De un comienzo fulgurante en el Betis a perder protagonismo con Dani Fragoso

Tanto es así que participó en varios entrenamientos a las órdenes de Pellegrini, fue convocado en los dos primeros encuentros de LaLiga y debutó en la Copa del Rey contra el Palma del Río.

Sin embargo, el rendimiento del carrilero de Créteil descendió al mismo ritmo que su protagonismo en el filial, sobre todo a partir de la llegada de Dani Fragoso, que apostó más por los juveniles y lo envió a un segundo plano más allá de un repunte a principios del mes de abril.

De hecho, en los últimos seis partidos, en los que el Betis apuraba sus opciones de salvarse, empezó en el banquillo para disputar un máximo de 25 minutos en el último choque del curso contra el Cartagena.

Darling Bladi, con 'novias' y en el punto de mira del Zaragoza

Aun así, Darling Bladi dejó buenas sensaciones en la categoría y llamó la atención de numerosos equipos que lo apuntaron en su agenda, lo que le garantiza pretendientes en fútbol español a sus 22 años de edad.

De hecho, en las últimas horas ha trascendido el interés de un histórico del fútbol patrio, ya que el periodista Ángel García afirma que Darling Bladi interesa al Real Zaragoza después de su doloroso descenso a Primera RFEF. En La Romareda preparan una revolución y el francés entra en sus planes, lo que le permitiría mantenerse en la misma división y en un proyecto, a priori, construido para el ascenso.

La intención del Betis en este mercado

El Betis, consciente de que no cuadra en la cuarta división, tratará de obtener algún rédito por su marcha, ya sea inmediato, más complicado, o reservándose un porcentaje de una futura venta al tratarse de un futbolista con proyección.

Cabe apuntar, como dato relevante, que su valor de mercado asciende a 300.000 euros y que su contrato expira el 30 de junoo de 2027, por lo que se descarta la vía de la cesión.