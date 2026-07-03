Dos clubes de Segunda se posicionan para pescar en la cantera del Betis

Descartado su fichaje por el Real Zaragoza, que también se había interesado, Darling Bladi puede cumplir su objetivo de dar un nuevo salto en su carrera después de haber debutado con el primer equipo verdiblanco la pasada campaña

El Betis Deportivo aún alberga la esperanza de competir en Primera RFEF en la 26/27, estando pendiente para ello de la situación del Europa, que se plantea renunciar a su plaza. Pero, mientras tanto, la planificación en el filial sigue su curso y se lleva a cabo una reestructuración de la plantilla que ya han abandonado varios jugadores, entre ellos Carlos Reina, que ha firmado por el sorprendente Torreense de la segunda de Portugal, aunque jugará competiciones europeas.

Son varios los futbolistas del plantel dirigido por Dani Fragoso que están en el radar de equipos de superior categoría, como sucede con Borja Alonso, tentado por el Real Zaragoza para el proyecto de intentar volver a Segunda división. Además, junto al extremo zurdo canario, que fue fichado el pasado verano procedente del Real Madrid, el club maño había puesto sus ojos en el lateral zurdo Darling Bladi, otro de los refuerzos de esta última campaña en el equipo nodriza verdiblanco.

El Zaragoza ya tiene a sus dos laterales zurdos

Finalmente, sin embargo, el conjunto aragonés ha cerrado el fichaje del veterano Sergio Escudero, que llega libre tras acabar contrato con el Deportivo de La Coruña, completando de ese modo el flanco izquierdo de su defensa tras contratar también al joven Raúl Pereira, canterano del Cádiz.

El paso de Darling Bladi por el Real Betis

Pero, en realidad, la intención de Bladi es dar un salto más en su carrera y no volver a competir en Primera RFEF, donde la campaña pasada campaña disputó 30 encuentros con el Betis Deportivo, en los que firmó un gol y dos asistencias y rebasó por poco la barrera de los 2.000 minutos de juego. Tras llegar como agente libre procedente del Saint-Étienne, su irrupción como verdiblanco le hizo ser convocado por Manuel Pellegrini en las dos primeras jornadas de LaLiga, realizando su debut con el primer equipo en Copa del Rey ante el Palma del Río. Pero en la recta final del curso su protagonismo fue a menos (no fue titular en las seis últimas jornadas) y la posibilidad de una salida está sobre la mesa.

Los informes de Burgos y Andorra

Así, el periodista Ángel García (@Cazurreando) ha informado de que el defensor francés, de origen marfileño, está en el punto de mira del Burgos y el Andorra, en cuyas direcciones deportivas manejan buenos informes sobre él. A sus 22 años, por tanto, Bladi podría cumplir su objetivo de dar otro paso para jugar la próxima temporada en la Categoría de Plata del fútbol español, después de que en la 23/24 también se estrenase con la Ligue 2 con su ex equipo.

El objetivo del Real Betis: beneficio directo o diferido

Con solo un año más de contrato, hasta 20207, las intenciones en el Real Betis pasarían por tratar de obtener algún beneficio con la marcha del futbolista nacido en Créteil, que tiene un valor de mercado de 300.000 euros según la web especializada Transfermarkt. En este sentido, en La Cartuja son conscientes de no será fácil que alguno de los interesados pueda afrontar un traspaso mediante un desembolso económico directo. Pero como ya informó ESTADIO Deportivo, el plan podría pasar por reservarse un porcentaje de su futura venta, pues al tratarse de un jugador joven y con proyección podría dejar réditos más adelante gracias a este procedimiento habitual.