El Zaragoza llama a la puerta del Betis para interesarse por Borja Alonso

El extremo zurdo canario, que fue fichado el pasado verano procedente del Real Madrid, ha cuajado una notable temporada con el Betis Deportivo y ha llamado la atención del conjunto maño para su 'operación retorno' a Segunda división

El descenso del Betis Deportivo a Segunda RFEF traerá consigo a buen seguro una reestructuración de su plantilla, que buscará recuperar la categoría en la 26/27 de la mano de Dani Fragoso. El técnico catalán estuvo a punto de obrar el milagro y confía en el talento de jugadores como Morante, Rodrigo Marina, Iván Corralejo o Emmanuel N'Goran, por citar solo unos cuantos. Las nuevas camadas vienen empujando fuerte desde el juvenil y eso provocará algunas salidas, siendo varios los futbolistas que están en el radar de equipos de superior categoría.

Es el caso de Borja Alonso, uno de los fichajes realizados el pasado verano para elevar el nivel del bloque, quien ha respondido a las expectativas con un notable rendimiento. El extremo zurdo aterrizó en las filas verdiblancas tras el acuerdo de traspaso alcanzado con el Real Madrid, en cuya cantera militó ocho temporadas hasta llegar al Castilla. Pero tras su buen hacer en el filial bético ha llamado el interés de un histórico venido a menos como el Real Zaragoza.

Alternativa ante la elevada competencia por Jastin García

Según informa Heraldo de Aragón, el club maño se ha dirigido a la entidad heliopolitana para conocer la situación y las condiciones del posible fichaje del canario, sin aclarar si podría solicitar una cesión, pues resulta complicado que pueda acometer un traspaso tras su doloroso descenso a Primera RFEF. De hecho, se trata de una de las alternativas que maneja el director deportivo blanquillo, Lalo Arantegui, ante las dificultades para sacar del Girona a Jastin García, con pretendientes en Italia, Portugal y España, como Valladolid, Castellón, Granada, Sporting de Gijón o Málaga, en su caso antes de lograr el ascenso, además de un Andorra en el que militó cedido la pasada campaña.

Los números de Borja Alonso

Ante tal competencia, el Zaragoza ha apuntado más abajo y pretende pescar en el Betis Deportivo a un jugador que, a sus 22 años, viene de firmar siete goles y una asistencia en 31 partidos en Primera RFEF, acumulando un total de 2.287 minutos. Un fijo en toda regla, como refleja el hecho de que haya sido el segundo futbolista de campo con mayor participación en la 25/26, solo por detrás de Gnangoro Bouare.

El ejemplo de Darling Bladi

Por ello, no parece que en La Cartuja vayan a estar dispuestos a abrirle las puertas sin más. Se le firmó un contrato hasta 2029, lo que muestra la confianza existente en su progresión, y en todo caso podrían servir de ejemplo los planes que se manejan con su compañero Darling Bladi. El lateral zurdo franco-marfileño también fue firmado el pasado verano, procedente del Saint-Étienne, y está igualmente en la órbita del Zaragoza, pudiendo salir mediante un acuerdo que permita conservar un importante porcentaje de su pase, de cara a un posible negocio futuro.

Habrá que ver también, por otro lado, cuál es la postura del propio Borja Alonso, al que su gran temporada pasada no le sirvió para recibir el premio de entrar en alguna convocatoria del primer equipo. Sí fue llamado a filas por Manuel Pellegrini para entrenarse con los 'mayores', por lo que su decisión podría depender de la idea de futuro que en el club verdiblanco tengan para él.