Carlos Reina deja el filial del Betis gratis para jugar en la Europa League

El mediocentro sevillano de 21 años, una de perlas de la cantera verdiblanca, acaba contrato y ha decidido aceptar la oferta del Torreense, que ha hecho historia esta última temporada en Portugal

El Betis Deportivo buscará volver a Primera RFEF en la 26/27 de la mano de Dani Fragoso, aunque el doloroso descenso de esta última campaña, tras rozar la salvación con los dedos, traerá consigo a buen seguro una reestructuración de su plantilla. El técnico catalán estuvo a punto de obrar el milagro y confía en el talento de jugadores como Morante, Rodrigo Marina, Iván Corralejo o Emmanuel N'Goran, por citar solo unos cuantos. Las nuevas camadas vienen empujando fuerte desde el juvenil y eso provocará algunas salidas, siendo varios los futbolistas que están en el radar de equipos de superior categoría.

Un contrato de tres temporadas

Si este pasado miércoles se conocía que el Real Zaragoza ha preguntado por las condiciones Borja Alonso, tras haber sondeado también a Darling Bladi, ahora la noticia es que Carlos Reina, otro de los pilares del filial verdiblanco, ha decidido poner fin a su larga etapa en los escalafones inferiores del club para poner rumbo a Portugal. Concretamente al Torreense, que le ha puesto sobre la mesa un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029, que ha convencido al mediocentro de 21 años, tal y como informa el periodista Fabrizio Romano.

En la Europa League pese a jugar en Segunda

De este modo, el sevillano dirá adiós al Real Betis sin haber llegado a estrenarse con su primer equipo, aunque sí ha trabajado en entrenamientos a las órdenes de Manuel Pellegrini. Las perspectivas de dar un salto en su carrera han hecho que dé prioridad a la propuesta del conjunto luso, que además le ofrece la posibilidad de competir la próxima campaña en la Europa League, con todo lo que ello supone a nivel de escaparate para la que era una de las mayores promesas de la factoría heliopolitana.

En realidad, el Torreense seguirá en la segunda división portuguesa. Peleó hasta el final por el ascenso pero no lo consiguió, cayendo por un global de 2-0 ante el Casa Pia. Pero eso no le impedirá jugar la segunda competición continental tras la gran sorpresa protagonizada a finales de mayo, cuando se impuso en la final de la Copa al Sporting de Portugal, al vencer por 1-2 en la prórroga, firmando con ello una gesta histórica.

La colonia española del Torreense, con un ex bético y dos ex sevillistas

En busca de refuerzos para el reto europeo, el modesto club de la localidad de Torres Vedras, en el distrito de Lisboa, ha optado por seguir mirando al mercado español, que tan buenos resultados le está dando. Así, Carlos Reina no estará solo en su nuevo equipo, plagado de compatriotas e incluso de otros que pasaron por las canteras hispalenses. Sin ir más lejos, una de sus estrellas es el también ex verdiblanco Manu Pozo, natural de Casariche, quien tras dejar la disciplina bética pasó por el Sporting de Gijón B y el Valladolid Promesas, llegando a debutar en Primera división con los pucelanos.

Junto al extremo, autor de 8 goles en la 25/26, también destaca los ex sevillistas Javi Vázquez, hijo de una leyenda nervionense como Ramón Vázquez, o el hispano-gambiano Musa Drameh, quien también pasó por el filial blanquirrojo. Completan la nómina española el meta Unai Pérez, ex canterano del Athletic; el mediocentro alicantino Alejandro Alfaro, que arribó del Deportivo de La Coruña; el pivote Arnau Casas, con pasado en el FC Barcelona, y el hispano-ecuatoriano Luis Quintero, formado en el Villarreal.

Los números de Carlos Reina

A ellos se sumará ahora un Carlos Reina que viene de participar en 25 encuentros la pasada campaña, aunque se perdió las diez últimas jornadas al ser operado de su hombro derecho debido a una luxación. Eso no le impidió firmar unos números notables pese a todo, con seis goles y una asistencia en 1.483 minutos de juego, lo que le ha servido para dar este nuevo paso sin que el Real Betis conserve algún tipo de derecho futuro, como sucedió con la salida de otro baluarte como Dani Pérez al Valladolid, conservando en dicho caso un porcentaje de su pase y guardándose una opción de recompra tras haberlo renovado previamente.

Los otros jugadores del filial que acaban contrato

Con un valor de mercado de 300.000 euros, según Transfermarkt, el mediocentro hispalense no es el único jugador que acaba contrato este mes, estando en la misma situación el central Elyaz Zidane, el mediocentro Ginés Sorroche, el meta Germán García, el también cancerbero Vlad Rafaila, cedido por el Farul rumano, y el brasileño Robson Fernandes, cuyo préstamo por parte del Palmeiras puede ser prorrogado por una temporada, aunque aún no se ha tomado una decsión firme.