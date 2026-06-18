El Betis aún no ha tomado una decisión con uno de sus fichajes más prometedores

El próximo 30 de junio finaliza la cesión del brasileño Robson Fernandes, que puede ser ampliada por una campaña más, si bien ESTADIO Deportivo ha podido conocer que desde La Cartuja todavía meditan su situación

El Real Betis nunca deja de mirar al futuro, realizando un importante trabajo en la captación de talentos para su cantera que tiene un doble objetivo, tanto deportivo como económico. Y es que son varios los ejemplos de jóvenes que acabaron de pulirse en la 'academia' verdiblanca y luego han dejado importantes beneficios, con Assane Diao como máximo exponente y Nobel Mendy como último caso, tras su venta definitiva al Rayo Vallecano.

"Un central con muy buena pinta"

En esa misma línea, en el pasado mercado invernal, ya sobre la bocina, se llegó a un acuerdo para la incorporación del central diestro brasileño Robson Fernandes, de solo 19 años. El propio Manu Fajardo anunciaba su llegada y mostraba sus esperanzas con respecto a la progresión de un futbolista que ha llegado a ser convocado por la selección sub 20 de la 'Canarinha'. "Es un perfil que nos ilusiona mucho, trabajamos con comunicación con Miguel Calzado y su equipo de trabajo, es un jugador que estamos convencidos que puede dar muchas alegrías a corto y largo plazo. Es un central con muy buena pinta", señaló el director deportivo.

Llegó dos meses tarde y ni siquiera pudo debutar

Sin embargo, problemas con el visado le impidieron incorporarse a la disciplina verdiblanca hasta el mes de abril, cuando al fin recibió el permiso de trabajo para poder volar a la capital hispalense. Llamado a ser un refuerzo importante para el Betis Deportivo en la recta final del curso, el defensor paulista aterrizó con solo siete jornadas por delante y, sin tiempo para su adaptación, vio todos esos encuentros desde el banquillo, por lo que no llegó a debutar a las órdenes de Dani Fragoso.

Pero, como informó el Real Betis a la hora de hacer oficial el acuerdo de cesión con el Palmeiras hasta el próximo 30 de junio, existe la posibilidad de ampliar el préstamo por una campaña más. Una decisión que, como ha podido conocer ESTADIO Deportivo de fuentes cercanas, aún no se ha tomado en el seno del club heliopolitano, aunque todo apunta a que la confianza se mantiene intacta en Robson y no debe haber problemas para prolongar su estancia y verlo al fin con la camiseta de las trece barras.

Una opción de compra de 4 millones por la mitad del pase

A partir de ahí sería su rendimiento en Segunda RFEF, donde el filial bético partirá con el objetivo del ascenso, lo que dice su posible futuro. Y es que, para quedárselo en propiedad, el club bético tendría que realizar una importante apuesta, pues la opción de compra pactada se eleva a 4 millones de euros por el 50% del pase. Además, se recoge la posibilidad de comprar nuevos porcentajes de sus derechos en un futuro.

El aval de Robson y su felicidad en el Real Betis

Robson llegó después disputar 91 encuentros con el conjunto sub 20 del Palmeiras, donde ejerció además como capitán. De hecho, es precisamente su carácter una de las cualidades que más destacan de él, junto al imponente físico que le otorgan sus 189 centímetros de altura. Ahora, con 12 días por delante antes de que expire oficialmente su contrato, en la entidad verdiblanca deben decidir si, efectivamente, siguen confiando en dichas condiciones. Desde luego, el brasileño estaría encantado. "Gracias a Dios por cada oportunidad, ¡estoy muy feliz de ser parte de este equipo gigante!", señaló en sus redes sociales con la temporada aún en marcha, pese a no jugar.