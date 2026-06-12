El traspaso de Nobel Mendy al Rayo Vallecano ya es oficial con condiciones ventajosas para el Betis

El Betis consigue una generosa plusvalía con el adiós definitivo del central senegalés una vez que los dos clubes han hecho oficial hoy la ejecución de compra por parte del Rayo

Este viernes se ha confirmado oficialmente la primera venta relevante del Betis en el mercado estival con un jugoso ingreso que ayuda a cuadrar las cuentas y a la planificación del proyecto de Champions.

No en vano, tanto el Betis como el Rayo Vallecano han oficializado esta tarde el traspaso definitivo de Nobel Mendy por medio de la ejecución de la opción de compra pactada el pasado verano en el acuerdo alcanzado para su préstamo hasta final de curso.

El Betis anuncia oficialmente el traspaso de Mendy con una generosa plusvalía

De este modo, el club madrileño ha anunciado que firma al central senegalés hasta 2030 y abona al Betis alrededor de 3,5 millones de euros más bonus por el 80% del pase, por lo que los verdiblancos se reservan el 20% de una futura transacción. Una operación muy ventajosa para los intereses del Betis teniendo en cuenta que hace dos veranos solo pagó 900.000 euros al Paris FC para hacerse con sus servicios, obteniendo, por ende, una plusvalía millonaria.

"Tras finalizar el periodo de cesión de Nobel Mendy, el Rayo Vallecano ejerce la opción de compra para que el defensor senegalés forme parte de la plantilla del club madrileño. Mendy llegó al club en verano del 2023 desde el Paris FC a préstamo para luego ser fichado en propiedad en el verano siguiente. Durante su estancia, ha disputado un total de 34 partidos con el filial y seis con el primer equipo. El Real Betis le desea a Nobel Mendy la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera", reza el comunicado emitido por el Betis para informar de la oficialización de un negocio que ya trascendió en el día de ayer.

El Rayo tenía clara su incorporación pese a frustrarse la obligación de compra

Es reseñable que la cesión incluía la obligación de compra por parte del Rayo en el caso de que disputara un mínimo de 45 minutos en 25 partidos oficiales, si bien Mendy se quedó con un total de 24 partidos en dichas condiciones, pues precisaba acumular ese mínimo de minutos en la final de la Conference League contra el Crystal Palace, y entró en la segunda parte para disfrutar únicamente de 27.

Esta circunstancia no ha impedido que el Betis haga caja, ya que el rendimiento de Mendy ha convencido al Rayo, con la idea clara antes de la final, de hacerse con sus servicios a título definitivo, como confirmó David Cobeño, director deportivo franquirrojo.

Mendy multiplica por dos su valor de mercado

"Nobel Mendy será jugador del Rayo Vallecano hasta final de la temporada 2029-30. ¡Muy felices de seguir nuestro camino juntos, Nobel!". Así lo anunció por su parte el club de Vallecas, que en principio lo incluye en su próximo proyecto, pero que no descarta otros escenarios en el caso de que llamaran a su puerta con una generosa propuesta que permitiera ganar dinero en muy poco tiempo ante el interés de clubes como Nottingham Forest, Benfica y Atalanta, entre otros. El Betis saldrá ganando si tomara esa decisión por el porcentaje que se ha guardado.

Mendy ha disputado en el Rayo un total de 1.932 minutos repartidos en 28 encuentros, con un saldo de dos goles, y su valor de mercado casi se ha multiplicado por dos, pues ha pasado de cuatro millones a 7,5 kilos en la reciente revisión de Transfermarkt.