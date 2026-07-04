Paraguay - Francia: en directo el partido de hoy de octavos del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo el partido de los octavos de final del Mundial 2026, en el que Paraguay y Francia competirán por un pase a los cuartos, con el país galo como principal favorito y los albirrojos buscando una sorpresa

¡Buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo directo para seguir todos los detalles del segundo choque de esta primera jornada de los octavos de final del Mundial 2026. A partir de las 23:00 horas en la Península dará inicio el duelo entre Paraguay y Francia

En estos momentos está terminando el primer partido de hoy, entre Canadá y Marruecos. Es el equipo africano el que logra el pase para los cuartos de final, derrotando a uno de los países anfitriones por 3-0

Una vez finalizado este partido, es Marruecos el primer clasificado para la ronda de cuartos y ya espera a su próximo rival, que se decide esta noche. Será el ganador de este partido entre Paraguay y Francia el que se mida al equipo que dirige Mohamed Ouahbi en la próxima ronda

Los octavos de final del Mundial 2026 ya han comenzado, dando inicio este sábado 4 de julio con choques directos muy interesantes. Tras un partido inicial entre Canadá y Marruecos, el plato fuerte de la jornada lo protagoniza este duelo entre Paraguay y Francia, con el enfrentamiento entre la gran sorpresa de esta edición y una de las principales favoritas.

El ganador de este choque se medirá al ganador entre Marruecos y Canadá en los cuartos de final, ya en rondas mucho más exigentes. Pero para ello, hay que superar este partido de octavos, en el que el equipo que dirige Didier Deschamps es favorito, con una delantera que genera pánico a todos los países contrincantes. Sin embargo, Paraguay ya dio la sorpresa derrotando a Alemania y quiere buscar una nueva heroica.

Paraguay quiere dar una nueva campanada en el Mundial 2026

En principio, este cruce de los octavos es uno de los más 'desiguales' de los enfrentamientos que ya hay definidos. Sin embargo, en el fútbol nunca se puede dar nada por sentado, y mucho menos en un mundial. El equipo que dirige Gustavo Alfaro ha demostrado un buen juego y sobre todo una actitud que les ha permitido eliminar a una de las 'grandes' como Alemania. Ahora quieren repetir hazaña contra Francia, aunque sube el nivel de dificultad.

Francia busca seguir dominando en el camino hacia el título

El país galo es uno de los principales candidatos para conquistar este Mundial. Campeones en 2018 y subcampeones en la última edición, el equipo de Didier Deschamps llega aún más potente a esta edición en Estados Unidos, México y Canadá, con mucho talento joven. El único arma de doble filo es la competencia interna entre todos los delanteros.

Horario y dónde ver en directo en televisión el Paraguay - Francia en los octavos de final del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Paraguay y Francia, correspondiente a los octavos de final, se celebra el sábado 4 de julio a las 23:00 en horario peninsular. Este partido podrá verse en abierto en España gracias a RTVE, a través de su canal La 1 y la web de RTVE Play. También estará disponible en DAZN, plataforma que ofrece la cobertura íntegra del Mundial 2026 mediante suscripción, al igual que Movistar+.

Alineaciones probables de Paraguay y Francia para los octavos del Mundial 2026

Francia apunta a un once de enorme poder ofensivo para este partido, como llevan demostrando. Por su parte, Paraguay quiere volver a dar la sorpresa y se prevé que busque una defensa sólida que intente frenar el ataque galo.

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.

Paraguay: Gill, Cáceres, Gustavo Gómez, Canale, Alonso, Cubas, Bobadilla, Galarza, Almirón, Enciso y Ávalos