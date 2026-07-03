El doblete de Oyarzabal le eleva en la historia de España, iguala a Vinicius y acecha el pichichi del Mundial

El delantero español está siendo clave para la selección en el Mundial 2026, con un nuevo doblete que le convierte en el séptimo máximo goleador con 'la Roja' y le mete entre los máximos goleadores de esta edición, rodeado de nombres como Vinícius, Mbappé y Messi

España ya está en los octavos de final del Mundial 2026 y en gran parte es gracias a Mikel Oyarzabal, que ha marcado un nuevo doblete para llevar a la 'Roja' hacia la victoria, imponiéndose por 3-0 a Austria en un partido brillante a nivel colectivo. Pero a nivel individual, el jugador de la Real Sociedad dispara su rendimiento y popularidad en esta competición, metiéndose entre los máximos goleadores de esta edición.

No sólo eso, sus dos goles en el partido de dieciseisavos del Mundial también ha hecho que supere a Fernando Morientes y de un paso más en la lista de goleadores españoles, igualando ahora a Fernando Hierro y quedándose cada vez más cerca de las primeras posiciones. Por ello, el propio Luis de la Fuente pide más reconocimiento para el 'killer' español.

Oyarzabal ya es el séptimo máximo goleador de la historia de la Selección Española

Los dos goles de Oyarzabal contra Austria en el Mundial le colocan ya con 29 goles con la camiseta de 'la Roja'. Con esta cifra, que ha alcanzado en 57 partidos, da el 'sorpasso' a Morientes e iguala a Hierro como el ´septimo máximo goleador español. Ya sólo le quedan cinco jugadores por delante: David Villa (59 en 98 partidos), Raúl González (44 en 102), Fernando Torres (38 en 110), Álvaro Morata (37 en 87) y David Silva (35 en 125).

Oyarzabal iguala a Vinicius en la pelear por el 'pichichi' del Mundial 2026

El delantero de la Selección española no sólo avanza en el ranking del país, también lo hace entre los máximos goleadores de esta edición de la Copa del Mundo. Con este doblete suma cuatro tantos en el Mundial, lo que le coloca empatado con Vinícius Jr en la quinta posición, sólo superado por Mbappé, Messi, Haaland y Harry Kane, casi todos ellos ya clasificados para los octavos, sólo falta Argentina.

Mikel Oyarzabal va a tener como mínimo un partido más para seguir anotando. Será el cruce de octavos, para el que España ya espera rival, que saldrá del ganador entre Portugal y Croacia, que se enfrentan esta madrugada.

Así está la carrera por el máximo goleador del Mundial 2026 tras la victoria de España

1. Kylian Mbappé (Francia) 6 goles

2. Lionel Messi (Argentina) 6 goles

3. Erling Haaland (Noruega) 5 goles

4. Harry Kane (Inglaterra) 5 goles

5. Mikel Oyarzabal (España) 4 goles

6. Vinícius Júnior (Brasil) 4 goles

7. Ousmane Dembélé (Francia) 4 goles

8. Ismaïla Sarr (Senegal) 4 goles

9. Deniz Undav (Alemania) 3 goles

10. Julián Quiñones (México) 3 goles