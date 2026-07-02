España - Austria: en directo el partido de hoy de la Selección española de dieciseisavos del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo la primera eliminatoria de España en este Mundial 2026, en la que el equipo de Luis de la Fuente se enfrenta a Austria para pelear por una plaza en los octavos de final

¡Buenas tardes! Bienvenidos a una nueva y apasionante tarde de fútbol, con una cita especial ya que hoy juega la Selección española. El equipo de Luis de la Fuente afronta la primera eliminatoria en este Mundial 2026. 'La Roja' se enfrenta a Austria en los dieciseisavos , en un partido que comenzará a partir de las 21:00 horas

El seleccionador español no tiene miedo y ha cogido por costumbre publicar su once inicial dos horas antes de que dé inicio el enfrentamiento. Estamos a la espera de la alineación de Austria

A la espera de la alineación de Austria, el autobús español ya va de camino al Estadio de Los Ángeles . España tiene una tarea muy importante hoy, ya que no supera un partido eliminatorio desde la edición de 2010, cuando se ganó la primera estrella

Luis de la Fuente vuelve a mostrar su alineación oficial dos horas antes de que dé inicio el partido. España saldrá a este partido de dieciseisavos con:

La Selección española enfrenta este jueves 2 de julio su primer partido eliminatorio del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente tiene su primera prueba de fuego para demostrar su fuerza en esta competición y empezar a mostrar su mejor juego, después de una fase de grupos en la que han vencido pero no han convencido. 'La Roja' llega a esta cita como vigente campeona de Europa y ahora se enfrentan a Austria para empezar a construir el camino hace el mundial.

El equipo austriaco llega a esta cita tras clasificarse como segunda del Grupo J, mientras que España fue la primera clasificada del H, aunque en un partido eliminatorio nunca se pueden usar estos datos como 'seguro'. La selección que dirige Ralf Rangnick es un equipo sólido que sabe cómo defenderse, aunque 'la Roja' a priori es favorita por su capacidad de ataque. Aunque como ya pasó en el partido entre Bélgica y Senegal, nunca hay que dar nada por sentado, y menos en un mundial.

Si España logra clasificarse, habrá que esperar hasta la madrugada para conocer a su rival en octavos, que se decidirá tras el duelo entre Portugal y Croacia, que se celebra hoy pero ya a partir de las doce de la noche. En el caso de lograr la victoria contra Austria y también contra su próximo rival en octavos, la Selección española se cruzaría o con Bélgica o con Estados Unidos en unos hipotéticos cuartos de final, con un cuadro muy interesante y disputado en la pelea por el título.

Horario y dónde ver en tv y online el España - Austria de hoy en el Mundial 2026

El partido entre España y Austria correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial se disputa este jueves 2 de julio a las 21:00 en horario peninsular, una hora menos en Canarias. Este enfrentamiento se podrá seguir en televisión a través de DAZN, Movistar Plus+ y La 1 de Televisión Española. Esta última es la única cadena que está ofreciendo los partidos de España en abierto además de otros interesantes de la cita mundialista. En ESTADIO Deportivo podrá seguir desde dos horas antes del comienzo del partido entre España y Austria la previa del choque. Además, una vez que empiece a rodar el esférico, podrá seguir el minuto a minuto del duelo que se disputa en el Estadio de Los Ángeles, leer la crónica de esta eliminatoria, las noticias más destacadas y las reacciones de todos los protagonistas.

Alineaciones posibles de España y Austria para los dieciseisavos del Mundial

A la espera de que Luis de la Fuente y Ralf Rangnick publiquen la alineación de los jugadores escogidos para ser titulares en esta eliminatoria, adelantamos una posible formación de ambos equipos.

España: Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Pedro Porro, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo y Oyarzabal.

Austria: Schlager, Alaba, Danso, Lienhart, Laimer, Schlager, Seiwald, Posch, Sabitzer, Smichd y Arnautovic.