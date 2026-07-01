España puede pagar caro las declaraciones de Lamine Yamal en pleno Mundial

El jugador de España se ha mostrado demasiado confiado con sus opciones en este Mundial 2026, incluso subestimando a rivales, unas declaraciones que pueden salir caras a la selección que dirige Luis de la Fuente, como ya les pasó en la Nations League

La Selección Española es una de las principales favoritas para pelear por el título en este Mundial 2026. La 'Roja' llega a esta cita como vigente campeona de Europa y con jugadores muy destacados capaces de plantar cara a los grandes países. Uno de ellos es Lamine Yamal, que como él mismo reconoce, es el que puede cambiar los partidos.

El jugador del FC Barcelona está concediendo varias entrevistas justo antes del duelo de España contra Austria, el primer partido eliminatorio, y está dejando declaraciones bastante polémicas. Vuelve a aparecer cierta arrogancia que no hay que confundir con confianza, y en el momento en el que se pierde el miedo a los rivales o que se subestima un equipo, es cuando empiezan los problemas. Y en un Mundial no se puede fallar.

Lamine Yamal se pasa de confianza con España en el Mundial

El delantero de España ha dejado declaraciones muy polémicas al hablar de las opciones de 'la Roja' en este Mundial, y especialmente al pronunciarse sobre sus rivales. Ya lo hizo en la Nations League de 2025, cuando subestimó a Portugal y España acabó perdiendo esta final contra los lusos. Ahora, ha hablado sobre Francia, asegurando que no son mejor que ellos cuando tienen un equipo lleno de estrellas y refuerzos que serían titulares indiscutibles en cualquier equipo, además de ponerse a él mismo como la gran estrella de España.

"Yo entiendo que soy el jugador que más ilusiona. Soy el jugador que puede cambiar el partido. La presión existe cuando no pueden hacer lo que te piden, pero yo sí puedo hacerlo" ha explicado Lamine, en unas palabras que algunos defienden como un jugador que no cede ante la presión, pero que en realidad deberían preocupar a España, que siempre juega mejor como equipo que con una 'estrella' que quiera destacar por encima del resto.

"Un mundial es algo totalmente diferente a lo demás. Cuando llego a una competición pienso que la voy a ganar, por eso pienso que voy a ganar el Mundial este año" reconoce también, unas palabras muy atrevidas que son un arma de doble filo. Si la Selección española levanta el título será algo histórico, pero ante una competencia tan fuerte, esta afirmación puede tener un muy mal desenlace para España. Especialmente teniendo en cuenta las sorpresas que está habiendo esta edición.

La polémica de Lamine Yamal por sus declaraciones contra Francia

Sus declaraciones más controvertidas han sido al hablar de Francia, que está siendo el país más destacado en lo que va de competición y con una delantera plagada de jugadores más que consagrados, entre ellos el actual Balón de Oro, Ousmane Demeblé, Mbappé u Olise. "Francia no es mejor que España. No nos han ganado, no pueden ser mejores que nosotros" afirma el extremo derecho, que se excede de mentalidad positiva y provocó hasta una mueca muy extraña de Nico Williams, quién sí es consciente del pánico que genera el equipo de Didier Deschamps. "El Mundial empieza ahora, después de la fase de grupos. Creo que no hay ningún favorito claro. Francia llega en buena forma, pero no creo que esté por encima de nadie" terminó de explicar Yamal, unas palabras que pueden resonar en unas hipotéticas semifinales, en la que España podría medirse a Francia. Esperemos que el desenlace no sea el mismo que contra Portugal en la Nations League.