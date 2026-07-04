Tchouaméni hace saltar las alarmas en Francia antes del encuentro ante Paraguay

Francia llega lanzada al encuentro contra Paraguay pero con una baja inesperada. Tchouaméni obliga a Deschamps a mover piezas justo antes de un duelo decisivo en el Mundial, donde el plan B tendrá que responder con la misma autoridad que el jugador del Real Madrid

Francia se mide en el día de hoy a Paraguay. Los de Didier Deschamps llegan tras hacer un pleno de victorias en los cuatro partidos disputados hasta la fecha en el Mundial. Sin embargo, la campeona del mundo en 2018 afronta el duelo con un contratiempo importante, ya que Tchouaméni ha sentido una molestia que le va a dejar fuera del importante partido de octavos de final, por lo que hay opciones sobre la mesa para sustituirlo.

Tchouaméni, una pieza indiscutible para Deschamps en Francia

Tchouaméni viene de ser intocable con Didier Deschamps. El jugador del Real Madrid es clave en el pivote del once titular, tanto en tareas ofensivas como defensivas, además de ser importante a la hora de sacar el balón. Esto le ha dejado como uno de los fijos en la alineación, en la mayoría de las ocasiones junto a Rabiot. De esta manera, el centrocampista ha jugado tres de los cuatro partidos de Francia en este Mundial, excepto ante Irak.

Didier Deschamps optó por la figura de Koné para la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. Tchouaméni, pese a no sufrir un contratiempo, descansó para volver a ser titular en los siguiente encuentros. De hecho, en el choque ante Noruega repartió una asistencia para el hat-trick de Dembélé. No obstante, el seleccionador de Francia tendrá que probar una nueva variante en el duelo de esta noche frente a Paraguay.

Contratiempo importante para Francia antes de verse las caras con Paraguay

Tchouaméni viene de jugar el partido completo frente a Noruega y Suecia. Tras ello, el futbolista del Real Madrid apuntaba al once titular de nuevo de Deschamps para verse las caras con Paraguay, en un encuentro con el billete a octavos de final del Mundial en juego. Sin embargo, el centrocampista internacional con Francia ha sufrido unas molestias que le van a impedir participar en el choque ante el combinado de Gustavo Alfaro.

En este sentido, RMCSport ha informado que Tchouaméni estará de baja en torno a los cuatro días, por lo que podría estar disponible para el partido de cuartos de final, del próximo nueve de julio, si Francia consigue la clasificación. Didier Deschamps sufre un importante contratiempo de última hora de cara a la preparación del partido ante Paraguay, por lo que el plan B deberá salir a escena para el choque de hoy en Filadelfia.

Las opciones de Deschamps para sustituir a Tchouaméni en el once titular

Por ello, Francia, que viene de golear a Suecia, tendrá un cambio en su once inicial con respecto a los últimos encuentros del Mundial 2026. Didier Deschams, por ello, cuenta con diferentes opciones su convocatoria para reemplazar a Tchouameni, con jugadores de alto nivel que podrían sustituirle en el partido contra Paraguay. Uno de ellos podría ser Manu Koné, que fue titular ante Irak y Noruega.

El futbolista de la Roma es una de las alternativas con las que cuenta Deschamps en el centro del campo, más allá de Rabiot y el propio Tchouaméni. Manu Koné ha cumplido con garantías en los partidos que ha jugado en este Mundial, sobre todo ante Irak, dónde dejó una gran actuación. No obstante, Francia cuenta con otros nombres como los de Kanté o Zaire-Emery, que no han tenido minutos aún en este torneo de selecciones.

Se espera una alineación de Francia reconocible, con jugadores de ataque como Mbappé, Olise, Dembélé o Barcola, además de contar con alternativas como Doué, Mateta y Cherki en el banquillo. El combinado dirigido por Didier Deschamps es una de las grandes favoritas para volver a llegar a la final del Mundial. Bajas como la de Tchouaméni pueden ser reemplazadas por diferentes futbolistas de la convocatoria.