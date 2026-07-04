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Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy sábado 4 de julio con Zverev, Swiatek, Munar, Fritz...

Los números 2 del mundo, Zverev y Rybakina, han sido 'sacados' de la pista central, donde anteponen a campenes o finalistas anteriores del torneo

Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy sábado 4 de julio con Zverev, Swiatek, Munar, Fritz...

Berrettini se enfrenta a Dimitrov en Wimbledon@wimbledon

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

Los favoritos siguen firmes en esta edición 2026 de Wimbledon, con menos sorpresas de las que se preveían tras una primera jornada donde cayeron Rublev o Ruud, y este sábado se pone fin a la tercera ronda con la disputa de la parte baja de los cuadros masculino y femenino.

Zverev vuelve a quedarse fuera de la pista central pese a ser el gran candidato por abajo. Berrettini ha vuelto a 'quitarle' ese espacio para vérselas con un Dimitrov que está reviviendo en el torneo londinense donde se produjo la fatídica lesión el pasado año.

Tampoco está en la central la número dos del mundo femenina, Rybakina, y eso que hay dos partidos del cuadro femenino en esa pista. El Rybakina-Mertens se va a la pista 1, mientras que en la Central se podrá ver el esperado Eala-Swiatek o el Anisimova-Keys.

En Wimbledon, por lo que se ve, haber jugado finales o ganado títulos cuenta más que el número del ránking actual o el hecho de haberse coronado en Roland Garros, como ocurre con Zverev.

Habrá un español en pista, Jaume Munar, que se enfrenta al checo Jiri Lehecka con el objetivo de demostrar el gran momento en el que ha llegado a este Wimbledon 2026, donde está dando un gran rendimiento.

Y mucho protagonismo italiano, pues a Berrettini se unen Cobolli, Sonego, Paolini... Los Fritz-Sonego y Khachanov-Cobolli son partidos que atraerán también la atención.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del sábado 4 de julio

Centre Court

Alexandra Eala-Iga Swiatek (14:30 horas)

Amanda Anisimova-Madison Keys (A continuación)

Grigor Dimitrov-Matteo Berrettini (A continuación)

Court 1

Elise Mertens-Elena Rybakina (14:00 horas)

Marcos Giron-Alexander Zverev (A continuación)

Frances Tiafoe-Alexander Bublik (A continuación)

Court 2

Emma Navarro-Marta Kostyuk (12:00 horas)

Karen Khachanov-Flavio Cobolli (A continuación)

Taylor Fritz-Lorenzo Sonego (A continuación)

Court 3

Alex de Minaur-Zachary Svajda (12:00 horas)

Jasmine Paolini-Maria Sakkari (A continuación)

Sorana Cirstea-Linda Noskova (A continuación)

Court 12

Liudmila Samsonova-Marie Bouzkova (12:00 horas)

Jiri Lehecka-Jaume Munar (A continuación)

Court 18

Daria Snigur-Ashlyn Krueger (No antes de las 13:30 horas)

Zizou Bergs-Arthur Fery (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.

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