Argentina 3-2 Cabo Verde: Messi sufre de lo lindo para seguir vivo en el Mundial

Un gol en propia puerta de Dinei Borges en la prórroga da el pase a Argentina a octavos de final después de que Cabo Verde igualara por dos veces el resultado y llevara a la campeona del Mundo hasta el límite de sus fuerzas

La actual campeona del Mundo tuvo que sufrir y de lo lindo para seguir viva en la competición después de ver como Cabo Verde igualaba por dos veces el marcador en el Hard Rock Stadium de Miami, pero un gol del Cuti Romero, aunque finalmente fue de Dinei Borges en propia puerta, acabo con la esperanza de la selección africana en la prórroga y dio el pase a octavos a la vigente campeona.

El partido, para no engañarnos, tuvo de todo. Otro gol de Messi, y van 20 ya en la historia de los Mundiales, tras un gran control, el empate de Cabo Verde en la segunda mitad y tres goles en la prórroga, incluido el que seguramente sea el mejor tanto del torneo, que salió de las botas del caboverdiano Sidny Lopes Cabral.

Un papel más que digno para el conjunto africano, que rozó una nueva proeza aunque abandona su primer Mundial sin perder ningún encuentro en los 90 minutos, pese a jugar contra tres campeones del mundo.

Egipto, rival de Argentina en octavos

Argentina se enfrentará en octavos de final a Egipto el próximo martes en Atlanta. Será una nueva oportunidad para que la 'Albiceleste' ponga a prueba su excelente racha contra equipos africanos, que asciende a ocho triunfos consecutivos en partidos oficiales. Si alguien pensaba que el partido contra Cabo Verde iba a ser un paseo es que no había visto suficiente a los 'Tiburones Azules'.

Un empate ante España en el debut y otro contra Uruguay en un partido en el que jugaron de tú a tú por momentos, eran una carta de presentación más que suficiente para esta eliminatoria, a la que llegaron haciendo historia como el país más pequeño en pasar la primera fase.

Su salida al campo fue, de hecho, sorprendente. La estadística de posesión a los diez minutos reflejaba un empate, alejada de la idea de que los africanos iban a cerrarse atrás y renunciar a jugar el balón.

Vozinha, convertido en la figura del Mundial, fue el ejemplo perfecto de la confianza con la que salió Cabo Verde, con dos recortes ante la presión de los delanteros argentinos que seguro despertaron el nerviosismo en su entrenador.

Aunque poco a poco Argentina fue haciéndose con el control del juego, no pasó absolutamente nada hasta la primera pausa de hidratación. Solo Messi amenazó a Vozinha con dos tiros, uno cruzado que se marchó fuera, y otra falta directa que paró fácilmente el guardameta.

Messi rompe la igualada

El partido no terminaba de romperse, hasta que apareció Messi. El '10' vio a Lisandro Martínez con el balón y espacio por delante para tirar un desmarque a la espalda del central. Controló de maravillosa el envío llovido que le mandó Martínez y fusiló por alto al portero caboverdiano.

Fue la mejor noticia de una Argentina muy estática y sin mordiente en la primera mitad, justo al contrario de la energía que les llegaba desde una grada poblada de camisetas albicelestes que no paró de animar y botar durante los 90 minutos.

La segunda parte comenzó con una acción muy similar a la del gol, esta vez a pase de Messi desde el mediocampo, pero Nahuel Molina no es el '10' y su control se marchó a saque de portería. Argentina siguió como en los primeros 45 minutos, sobando el balón con poco ahínco, y Cabo Verde no tardó en salir de la cueva.

Cabo Verde reacciona con garra

Deroy Duarte amenazó primero con un tiro lejano que encontró los guantes de Emiliano 'Dibu' Martínez y, sobre la hora de partido, aprovechó la parsimonia de la zaga para recibir solo dentro del área, esquinado, y clavar el balón en la portería. La reacción de Lionel Scaloni fue casi inmediata: sacar a Julián Álvarez y Nico González por Lautaro Martínez y Thiago Almada, buscando despertar a su equipo.

Messi estuvo a punto de lograrlo, pero Vozinha se llevó el cuarto y el quinto asalto, tras un mano a mano y una falta desde la frontal del área. A ello siguió, ahora sí que sí, un asedio absoluto argentino, pero no encontró el premio del gol y la prórroga fue inevitable.

Una prórroga con tres goles

Apareció primero Lisandro Martínez, para adelantar a Argentina de nuevo aprovechando un balón peinado que le cayó solo en el segundo palo y chutó fuerte por arriba para batir a Vozinha. Minutos después, Sidny Cabral metió el que puede ser el mejor gol del Mundial hasta el momento, con un tiro cruzado desde fuera del área que entró por la escuadra.

Su celebración, saltando a la grada para festejar eufórico con el público caboverdiano demuestra que quizás también lo sea de su carrera. Messi estaba desaparecido, pero volvió a aparecer con un centro desde la esquina que remató 'Cuti' Romero e introdujo Diney Borges con la mano en su propia portería para poner el definitivo 3-2.

Cabo Verde se dejó todo en los últimos minutos para empatar, pero su 'Dibu' Martínez hizo acto de presencia y evitó todas sus intentonas para sellar la victoria.

- Ficha técnica:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel 104'), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico 86'); Rodrigo De Paul (Leandro Paredes 84'), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada (Nico González 63'), Lautaro Martínez (Julián Álvarez 63') y Lionel Messi.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Benchimol 100'), Jovane Cabral (Helio Cabral 80'), Deroy Duarte (Yannick Semedo 100'), Laros Duarte (Jamiro Monteiro 67'), Nuna Da Costa (Dailon Livramento 67') y Ryan Mendes (Willy Semedo 80').

Goles: 1-0 (29') Lionel Messi; 1-1 (59') Deroy Duarte; 2-1 (92') Lisandro Martínez; 2-2 (103') Sidny Cabral; 3-2 (111') Diney Borges, en propia puerta.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Amonestó al argentino Gonzalo Montial y al caboverdiano Kevin Pina.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores.