Luis Díaz, elegido MVP: "Me sentí cómodo, tranquilo y en lo grupal hicimos un partidazo"

El extremo del Bayern de Múnich volvió a ser el faro ofensivo de Colombia ante Ghana: "Me sentí cómodo y tranquilo", y Luis Suárez, que también habló tras el encuentro, el agitador silencioso que cambió el partido: "Esto es lo que somos como familia"

Luis Díaz volvió a ser de los jugadores más destacados de Colombia, en este caso, en el encuentro contra Ghana. El delantero del Bayern de Múnich fue titular por banda izquierda y de sus botas pudo salir el segundo gol a favor de los de Néstor Lorenzo, pero fue anulado. Pese a ello, el jugador de 29 años se mostró "cómodo y tranquilo" durante el choque, afirmando que "hicimos un partido muy correcto".

Otro de los protagonistas del partido frente a Ghana ha sido Luis Suárez, que entró en el minuto ocho por la lesión de Jhon Córdoba. El delantero de Colombia fue clave en el tanto de Jhon Arias, ya que firmó una gran asistencia para dar finalmente la victoria a los de Néstor Lorenzo. Tras ello, el jugador de Sporting de Portugal alabó el triunfo: "Yo creo que este es el trabajo que se viene demostrando desde que inició la Copa del Mundo".

Luis Díaz: "Muy importante la victoria y la clasificación, estamos muy contentos"

De esta manera, Luis Díaz, que atendió a ESPN tras el Colombia - Ghana, hizo una valoración sobre la clasificación a octavos de final del Mundial de los 'Cafeteros': "Contra Portugal hicimos un excelente partido. Es un equipo grande, con nombres increíbles y juega de tú a tú, fuimos superiores en muchos momentos. Hoy también me sentí cómodo, tranquilo y en lo grupal hicimos un partidazo, estamos creciendo partido a partido. Solo falta ese detallito de concretar los goles y estar tranquilos, hicimos un partido muy correcto".

Además, Luis Díaz añadió que "nosotros vivimos de esos goles para llenarnos de confianza, tratar de estar tranquilos y ayudar al equipo. Ya va a llegar, estaré tranquilo y trabajando de igual manera. Ya tenemos experiencia en esta etapa de partidos, no me quedaré estancado, buscaré y lo importante es que estamos creando ocasiones de gol. Muy importante la victoria y la clasificación, estamos muy contentos y gracias a la gente por venir".

Luis Suárez: "Este es el trabajo que se viene demostrando desde que inició la Copa del Mundo"

Por otro lado, Luis Suárez, que entró en el minuto ocho tras la lesión de Jhon Cordóna, reconoció que "esto es lo que lo que somos como familia. Cualquiera, el que juegue, el que está de suplente, todos tenemos ganas de participar, y creo que que no solo yo que que me tocó entrar tan temprano, sino todos los jugadores que entraron, incluso los que no pudieron participar, animamos desde la posición que nos que nos tocaba hoy".

El delantero de Colombia y del Sporting de Portugal alabó la importante victoria ante Ghana: "Por fortuna sacamos la victoria que era lo más importante. Yo creo que este es el trabajo que se viene demostrando desde que inició la Copa del Mundo. Por ahí, lo mejor, para uno como delantero, parece que nada más brilla cuando metemos gol".

Luis Suárez: "Más allá de lo individual, va por encima lo colectivo siempre"

Luis Suárez valoró el triunfo frente a Ghana dese el aspecto individual y colectivo: "Hay que trabajar mucho para el colectivo, y creo que no solo hoy, sino en los partidos que anteriores se venía dando eso el equipo. Creo que que más allá de de lo individual, va por encima lo colectivo siempre, y creo que hoy se mostró dentro del campo eso. Creo que también hay que seguir mejorando esa fase".

Por último, Luis Suárez concluyó afirmando que "eso hace parte de las fases del partido, pero, aun así, hay hay que seguir mejorando. Lo he dicho ya varias veces desde antes de de iniciar la Copa del Mundo, y por fortuna, y le doy gracias a Dios que me siga cuidando. Me encuentro muy bien físicamente y, sobre todo, mentalmente. Entonces, es lo que le doy al equipo ahora mismo".