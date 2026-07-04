La felicidad incompleta de Cucho Hernández y Lo Celso sigue engordando las ganancias del Betis

Ni el delantero colombiano ni el centrocampista argentino tuvieron minutos esta pasada madrugada con sus selecciones, pero el pase a octavos del Mundial de ambas garantizan mayores ingresos al club verdiblanco

El Real Betis sigue muy atento desde la distancia a la actuación de sus representantes en el Mundial, celebrando a medias que la gran mayoría siga adelante con sus respectivas selecciones. Y es que, económicamente, esa continuidad en el torneo beneficia al club verdiblanco, que sigue ganando dinero por cada día que los jugadores cedidos permanecen en Estados Unidos, México o Canadá. Pero al mismo tiempo, siempre se busca que un escaparate de ese calibre sirva para revalorizar los activos de la entidad, algo que poco se está cumpliendo por la escasa participación de los jugadores béticos, al menos en la ronda de dieciseisavos.

Esta pasada madrugada llegó el turno para la Colombia de Cucho Hernández y la Argentina de Giovani Lo Celso. Ambas sellaron su pase a octavos no sin dificultad, pero ni el delantero de Pereira ni el centrocampista rosarino tuvieron minutos. La campeona del mundo tuvo que llegar a la prórroga para deshacerse de Cabo Verde por 3-2, con un remate de 'Cuti' Romero que introdujo Diney Borges con la mano en su propia portería, mientras que el combinado cafetero se impuso a Ghana con un solitario tanto de Jhon Arias (1-0). Ahora les esperan Egipto y Suiza, respectivamente.

Homenaje a Cucho Hernández en su ciudad natal

En el caso de Cucho Hernández, tras su gran temporada en el Real Betis, es el tercer encuentro consecutivo en el que se queda sin salir del banquillo. Sólo tuvo la oportunidad de mostrarse en el debut frente a Uzbekistán y aprovechó con creces los 10 minutos que le concedió Néstor Lorenzo, protagonizando una jugada plena de lucha que acabó con una perfecta asistencia y fue muy elogiada por los aficionados de su país, que han venido reclamando un mayor protagonismo para el verdiblanco.

Dicha acción, en la que peleó por un balón que parecía perdido y acabó ganándolo tras caer al suelo y levantarse, ha sido motivo de orgullo en su ciudad natal y ha inspirado el homenaje que le han brindado en ella. Allí, en el barrio de La Ferro, artistas urbanos le han realizado un mural en el que se le ve agarrándose el escudo de Colombia, convirtiéndose pronto en lugar de visita obligada para todos sus paisanos, que no paran de tomarse fotos. "El homenaje al Cucho hace parte de una serie de reconocimientos que venimos desarrollando en el marco del proyecto La Ferro. Queremos tener diferentes referentes que sirvan de inspiración para los jóvenes de la comuna y de la ciudad", explicó al respecto Danilo Bermúdez, creador del movimiento comunitario La Ferro en Pereira.

Cinco de los seis representantes béticos siguen adelante

Por su parte, Lo Celso volvió a ser suplente después de estrenase en el Mundial ante Jordania como titular y firmase un golazo de falta, lo que no ha bastado para que Scaloni volviera a darle la oportunidad frente a Cabo Verde. Días atrás, tampoco la tuvo Álvaro Fidalgo con México frente a Ecuador (ahora se medirá el lunes a Inglaterra), ni Amrabat con Marruecos contra Países Bajos (le espera hoy mismo Canadá), ni Bakambu en la eliminación de la República Democrática del Congo ante Inglaterra.

El único de los representantes verdiblancos con presencia que actuó en los dieciseisavos, por tanto, fue Ricardo Rodríguez, que jugó los 90 minutos en el 2-0 de Suiza sobre Argelia. El lateral izquierdo sí está siendo un fijo en el combinado helvético, aunque su salida del conjunto verdiblanco ya ha sido anunciada de forma oficial tras cumplir su contrato. Pero eso no es obstáculo para que en La Cartuja sigan cobrando la compensación económica que la FIFA otorga por cada futbolista a los clubes que lo ceden.

El dinero que lleva ingresado el Real Betis

Según las reglas del máximo organismo futbolístico internacional, dicha compensación cubre desde el 1 de junio hasta el día después de que la selección quede eliminada, con un pagó de 9.595 euros al día. Así pues, la presencia de los seis béticos en dieciseisavos ha supuesto un ingreso de 1,91 millones de euros, al contabilizarse una media de 40 días de estancia con sus selecciones, aunque la ganancia total de redondea en dos millones al sumarle los 95.950 de los 10 días de concentración de Abde previos a su lesión (la compensación por el daño físico va al margen). Un importante pellizco que sigue creciendo gracias a Lo Celso, Cucho Hernández, Fidalgo y Ricardo Rodríguez (Amrabat ya no cuenta desde el 1 de julio al pertenecer al Fenerbahçe). Cada uno de ellos dejará otros 38.300 euros en las arcas al alargar su presencia entre 43 y 44 días.