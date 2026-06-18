Cucho Hernández, decisivo con Colombia, se vuelve viral en el Mundial: "Esto es dejar la vida por tu país"

El delantero del Real Betis firmó una brillante acción en el último instante del choque entre Colombia y Uzbekistán, que acabó con el definitivo 1-3 de su selección. En el país cafetero han celebrado no solo la asistencia del verdiblanco, sino su capacidad de lucha en una jugada muy comentada en redes sociales

El Real Betis permanece muy atento desde la distancia a las actuaciones de los seis jugadores que lo representan en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, después de que Abde viese frustrado su sueño por una lesión de rodilla que le ha obligado a regresar, iniciado ya su recuperación. Más allá del pellizco económico que la entidad verdiblanca recibirá gracias a todos ellos por la compensación establecida por la FIFA, se trata de un escaparate único que puede ser de gran ayuda para revalorizar los activos béticos, algo que nunca es mala noticia, independientemente de cuáles sean las intenciones en el mercado con cada jugador.

Cucho Hernández, decisivo saliendo desde el banquilllo

Así, es motivo de alegría en La Cartuja el brillante debut de Cucho Hernández con Colombia en el encuentro de esta pasada madrugada, en la que se cerró la primera jornada del campeonato. No partió como titular el delantero nacido en Pereira, que sí lo había hecho en el primer amistoso previa a la cita mundialista ante Costa Rica, saliendo desde el banquillo en el descanso frente a Jordania. Esta vez, en el estreno del Grupo K ante Uzbekistán, apenas dispuso de 10 minutos más el tiempo de alargue. Pero le bastaron para lucirse y estar en boca de todos.

Con 1-2 en el marcador a favor del combinado cafetero, gracias al gol de Daniel Muñoz poco antes del descanso, que igualó Fayzullaev a la hora de juego, y al de Luis Díaz solo seis minutos después del empate uzbeko, Cucho Hernández saltó al terreno de juego en el 80' en sustitución de Luis Suárez. Apretaban en ese momento los asiáticos en busca del empate ante una Colombia que había cedido terreno. Pero la acción del atacante verdiblanco resultó determinante para poner el 1-3 definitivo, siendo muy celebrada por sus compatriotas y volviéndose enseguida viral en las redes sociales.

Su primera asistencia en 10 partidos como internacional

El internacional colombiano persiguió un balón en largo por banda derecha y en su pelea con el lateral rival cayó al césped junto a la línea de banda, pero luchó para pelear por la pelota y se hizo con ella, sacándose un medido centro con su pierna derecha que fue cabeceado a la red por su compañero Jaminton Campaz en el minuto 99. Todo ello, en el marco incomparable del Estadio Azteca. El mejor escenario posible para firmar su primera asistencia con la selección en diez partidos, en los que además ha anotado dos tantos.

Ya piden más minutos para Cucho Hernández

"No, no fue el gol que emocionó a todos, fue la jugada previa a la definición de Campaz, lo que hizo Cucho es para ponerse de pie. En el minuto 98, luchó con una pelota dividida, se cayó, se levantó, se volvió a levantar, protegió el balón, y colocó un pase digno de un genio. Prohibido olvidar la jugada de Cucho Hernández para darle la victoria a Colombia en el debut en la Copa del Mundo. No puede quedar en el olvido. No es una simple jugada, esto representa Colombia, te puedes caer, puedes perder, pero te vuelves a levantar hasta que se te dé. Esto es dejar la vida por tu país". De ese modo resumía lo sucedido El Deportísimo, recibiendo un gran número de comentarios por parte de aficionados cafeteros que ya piden más minutos para el delantero bético en los siguiente compromisos

Líder momentánea de su grupo, Colombia se medirá en el siguiente partido, el miércoles 24, a República Democrática del Congo, en un duelo en el que Cucho Hernández podría verse las caras con Cédric Bakambu, que no regresará a la disciplina verdiblanca al acabar contrato. Y para cerrar la primera fase, el duelo ante Portugal, previsto para el domingo 28.

El interés de la Premier League y lo que exige el Real Betis

Mientras tanto, en el Real Betis rastrean el mercado en busca de refuerzos que eleven el nivel de su delantera, donde tampoco seguirá Chimy Ávila, y otorguen más profundidad de plantilla en un exigente curso en el que se volverá a competir en Champions. Pero el colombiano está llamado a seguir teniendo un rol importante después de su gran rendimiento en la 25/26, en la que firmó 15 tantos y 3 asistencias en 40 choques. Unos números que han llamado la atención del Newcastle, como ya lo hiciera el pasado enero con el Manchester United. Aunque en La Cartuja solo lo dejarían salir por una cantidad que rodase los 30 millones de euros, siendo de 18 su valor de mercado según Transfermarkt. Actuaciones como las de esta pasada madrugada pueden hacer que algún club se anime.