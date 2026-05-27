El "sueño cumplido" del Cucho Hernández, el trampolín mundial del Betis y una "historia por hacer"

El delantero de Pereira acaba de incorporarse a la concentración de la selección colombiana para jugar su primer Mundial después de que los 15 goles como verdiblanco convenciese a Néstor Lorenzo

Sentado en sofá de su casa de Sevilla, ocupando el asiento central; bien pegado a su mujer, apostada a su derecha, y con las piernas de su pequeño hijo apoyadas sobre su muslo izquierdo. Sintiendo de cerca el calor de quienes nunca le sueltan la mano, besándoles y abrazándoles con unas sonrisas de satisfacción que ocupaban todo el rostro y que le llenaban las entrañas de alegría. Así fue como el delantero del Real Betis Juan Camilo Hernández recibió la feliz noticia de escuchar por fin su nombre entre los 26 convocados de la selección de Colombia.

Así, con tanta humildad como emoción controlada por el hecho de estar siendo grabado en un vídeo que luego vería todo el mundo por Instagram. Así se enteró el Cucho de que sus 15 goles y 3 asistencias de esta 2025/2026 ('pichichi' verdiblanco empatado con Abde) le han granjeado la oportunidad de jugar el Mundial 2026; el séptimo mundial para su país y el primero en la carrera deportiva del '19' verdiblanco. El argentino Gio Lo Celso y el hispano-mexicano Álvaro Fidalgo esperan ser los siguientes en sentir esa satisfacción de jugar por primera vez una Copa del Mundo.

El mensaje del Cucho Hernández para celebrar el sueño cumplido de jugar su primer Mundial

"Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Sólo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño", comenzaba explicando el Cucho en un mensaje compartido en sus perfiles en redes sociales para explicar la alegría que siente por entrar en la convocatoria de Colombia: "Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un Mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más".

"Con mucha ilusión y con ganas de hacer historia con mi país, ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias, y decirte que queda mucho por escribir y por hacer", concluye el delantero de Pereira, quien a pesar de tener sólo 25 años debutó con la absoluta hace siete temporadas y en este tiempo sólo ha podido contar siete internacionalidades: cinco amistosos y dos partidos de las eliminatorias suramericanas. Este verano, por fin, vivirá su primer Mundial en la cita que dará comienzo dentro de dos semanas en Canadá, Estados Unidos y México.

Siete partidos en siete años como internacional absoluto en Colombia: el trampolín del Betis

El Cucho Hernández debutó con la selección absoluta de Colombia de la mano del seleccionador Arturo Reyes con sólo 19 años, cinco meses y 27 días. Fue el 17 de octubre de 2018, cuando jugaba en la SD Huesca cedido por el Watford FC, en un amistoso contra Costa Rica disputado en New York. No pudieron irle mejor las cosas, pues el conjunto cafetero se impuso por 3-1 gracias al delantero de Pereira, quien salió en el 72' por Carlos Bacca y marcó un doblete; el primer tanto, literalmente en la primera pelota que tocaba y a los pocos segundos de saltar al campo.

Pese a ello, tardó cuatro años en volver a ser citado: el 5 de junio de 2022 en otro amistoso, esta vez contra Arabia Saudí en el que tuvo 45'. Después de quedarse de nuevo fuera en las dos primeras ventanas de la 22/23, ya como jugador del Colombus Crew, jugó en enero de 2023 otros 68 minutos frente a Estados Unidos; antes de desaparecer de nuevo para volver testimonialmente en diciembre de ese mismo año para disputar 82' contra México y en octubre de 2024, en su estreno en partido oficial en un choque clasificatorio contra Bolivia (12').

Ya como jugador del Real Betis, el Cucho sólo había sido convocados dos veces, también de manera aislada, y sumando dos ratitos más: 62' frente a Perú en junio de 2025 y 60' contra Canadá el pasado 15 de octubre; antes de volver a quedarse fuera en los parones ligueros de noviembre y de marzo de 2026. La pasada madrugada se incorporó ya a la concentración y era recibido con efusividad por los medios de la FCF.

Ahora, el Cucho afronta una gran oportunidad de revalorización. Nunca ha sido llamado en dos convocatorias seguidas a pesar de su joven irrupción en España -también jugó cedido en el RCD Mallorca y el Getafe CF tras el descenso de la SD Huesca- y de 'hincharse' a marcar durante su etapa en la MLS (58 dianas y 26 asistencias en 94 citas).

Su regreso a LaLiga EA Sports, con 21 tantos en curso y medio en el Real Betis ha sido clave, como confirmó este pasado martes en rueda prensa el actual seleccionador, Néstor Lorenzo. En concreto, su buena recta final de curso: "La delantera es una posición donde a mí me interesa mucho la actualidad. La del Cucho es mejor que la de Rafa (Santos Borré), que nos dio siempre un montón durante el proceso. Fue duro llamarle para decírselo, pero prioricé el momento actual, que está siendo muy bueno en el caso de Juan Camilo con el Betis".