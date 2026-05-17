Clamor popular en Colombia con Cucho Hernández para combatir una duda "incompresible"

Tras entrar en la prelista para el Mundial, se han redoblado las voces que piden que el delantero bético esté en la gran cita, pero existe incertidumbre por las preferencias de Néstor Lorenzo

Cucho Hernández causará baja en el partido de hoy contra el Barcelona al ver la quinta amarilla contra el Elche mientras que en su país se calienta el debate sobre si Nestor Lorenzo debe incluirle en la lista definitiva para el Mundial de este verano que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero cafetero ha entrado como se esperaba en la prelista de 55 jugadores del seleccionador, en la que sorprendió en cierto modo la presencia de Nelson Deossa, hoy titular, por su falta de protagonismo en La Cartuja en el tramo final de la competición.

Cucho Hernández, una de las grandes dudas del seleccionador colombiano

No obstante, Cucho queda pendiente del corte definitivo y, tal y como afirman a esta redacción desde Colombia, el punta bético es una de las grandes dudas de Lorenzo, que ya contó con él en una de las convocatorias de esta temporada, pero no en la última, lo que ha generado incertidumbre.

La intención del entrenador cafetero es llevarse a tres referencias arriba y hasta ahora los que parecen contar más con sus favores son Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Santos Borré, posiblemente el que menos gusta a la afición y a los periodistas del país suramericano, pero que convence al técnico: "Lorenzo ama a Santos Borré".

En Colombia apuntan que sería un lujo no contar con el delantero bético

En este sentido, ESTADIO Deportivo ha consultado fuentes cercanas a la selección de Colombia después de que entrara en la prelista sobre las opciones reales del Cucho y a día de hoy reina plena incertidumbre. Así, la mayoría apuntan la conveniencia de aprovechar el gran momento del punta bético, pero les genera dudas la decisión final de Néstor Lorenzo, que todavía no habría decidido los componentes de la delantera más allá de sus preferencias, pero que nunca ha mostrado demasiada predilección por el verdiblanco.

Así, en Colombia destacan a esta redacción que su peso en un equipo como el Betis y que haya marcado 15 goles en 39 partidos deberían ser argumentos suficientes, pero nadie se atreve a presagiar si finalmente lo llamará.

Clamor a favor de Cucho Hernández

No hacerlo sería ir en contra del clamor popular e incluso mediático en su país, donde están convencidos que Colombia no puede permitirse el lujo de dejar fuera a jugador con esos números en la elite europea y que sería "incomprensible".

En cualquier caso, a nadie se le escapa que una buena actuación en el último partido de LaLiga contra el Levante, con gol incluido, presionaría aún más a Néstor Lorenzo de cara a su llamada definitiva para el Mundial.