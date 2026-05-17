Caída en picado del precio de Tuta, central tanteado en verano por el Betis

Tras no avanzar las conversaciones con el Betis por su precio en la ventana estival, el brasileño se marchó a Qatar y afronta el próximo mercado con deseo de salir y con un descenso considerable de su valor de mercado

Al contrario que el verano pasado, reforzar el centro de la defensa no se erige en una prioridad para la dirección deportiva del Betis, que antepone otras posiciones como el carril zurdo y, sobre todo, la delantera, si bien tampoco se descuidará con la intención de ajustarla a las necesidades de Champions.

En este sentido, no se descartan salidas en el eje de la zaga, por los numerosos pretendientes de Natan o el interés que despierta Valentín Gómez tras haber aterrizado en Heliópolis en el último periodo estival.

En este sentido, en Heliópolis se está pendiente del mercado de centrales, como demuestra que ya se movilizó en marzo nuevamente por Kevin Lomónaco de independiente de Avellaneda, si bien, como informó ESTADIO Deportivo, una filtración acerca de las reuniones mantenidas provocó un tremendo malestar en el seno verdiblanco y que, desde entonces, no se hayan producido más contactos.

El Betis mantuvo conversaciones por Tuta el verano pasado

Además de las conversaciones iniciadas por Lomónaco, el pasado verano, en el que finalmente llegó Valentín Gómez para reforzar la zaga, el Betis mantuvo conversaciones también con la agencia de representación de Lucas Silva Melo, conocido en el mundo el fútbol como Tuta, central brasileño de ahora 26 años.

Su nombre estuvo sobre la mesa del club verdiblanco, que comunicó a su entorno en el mes de junio que estaba dispuesto a llegar a los ocho millones de euros por su fichaje, pero su club por entonces, el Eintracht alemán, pedía, como mínimo, 12 kilos más pluses, pese a que entraba en su último año de contrato. Esta diferencia provocó que ni siquiera hubiera contactos directos entre clubes y el Betis miró hacia otro lado.

Tuta se marchó a Qatar y sufrió una lesión grave

Finalmente, Tuta se marchó finalmente al Al-Duhail de Qatar a cambio un suculento contrato para él y de unos 15 millones de euros para la entidad germana, cifra que coincidía con su valor de mercado en ese momento, según Transfermarkt.

Sin embargo, su experiencia exótica empezó con muy mal pie, pues poco después de llegar sufrió una grave lesión de rodilla y se vio obligado a pasar por quirófano, perdiéndose gran parte de la temporada. De hecho, no reapareció hasta principios de abril y lo hizo de titular en los tres últimos choques del curso del Al-Duhail, con 45 minutos contra el Al-Ahli y noventa ante Al Gharafa y Qatar SC, con el que cerró la campaña con dos dianas. También gozó de 120 minutos en los octavos de final de la AFC Champions League Elite.

Su valor de mercado se desploma en nueve meses

No obstante, su buen final no ha detenido la caída en picado de su cotización en el mercado, que se ha desplomado considerablemente en nueve meses, pues en diciembre su tasación ya había bajado de 15 a 12. Además, en la última revisión del pasado viernes de la web especializada ha tocado fondo con diez millones, cinco menos que cuando el Betis se interesó por sus condiciones.

Un descenso de valor que lo convierte en una opción atractiva en el mercado siempre y cuando se haya recuperado plenamente de su lesión. Obviamente, el brasileño vería con buenos ojos volver ya a Europa, aunque todo dependerá de las intenciones de Al-Duhail después de una primera campaña en la que prácticamente no ha podido disfrutar de su fichaje.