El Betis, pendiente de Bakambu para redondear un pellizco de 2 millones de euros

El Real Betis tiene seis representantes en el Mundial 2026, cinco de ellos ya están clasificados para las eliminatorias y el sexto lo puede lograr este sábado; pero el club verdiblanco sólo cobra por cinco de ellos. Eso sí, por Cédric Bakambu y por Ricardo Rodríguez seguirá sacando rédito económico más allá del cercano final de sus contratos

El Real Betis está pendiente de Cédric Bakambu para seguir aumentando la mano ganadora en un más que jugoso pellizco económico gracias al último servicio del delantero congoleño antes del término de su contrato fijado para el próximo martes y a pesar de su condición de agente libre desde esa fecha. El futbolista africano, como también el suizo Ricardo Rodríguez, están aportando un último servicio como verdiblancos.

Y es que el hecho de batir el récord histórico con seis mundialistas no sólo aporta prestigio, sino que garantiza ingresos que alcanzarán los 2 millones de euros si se consuma el pleno de ver a los seis béticos en los dieciseisavos de final. Qué lástima la inoportuna lesión de Ez Abde (también debe compensar la FIFA), en el último amistoso previo a la cita mundialista, que ha evitado que la compensación diaria que abona la FIFA se multiplicase por seis en lugar de por cinco; ya que el cedido Sofyan Amrabat no entra en la cuenta al ser el Fenerbahçe SK el dueño de sus derechos federativos.

¿Qué necesita el Betis para firmar el pleno en la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Matemáticamente clasificadas para dieciseisavos de final están ya la Suiza de Ricardo Rodríguez, la de Marruecos con Sofyan Amrabat, y la de México con el emocionado Álvaro Fidalgo -tercer goleador mundialista en la historia del Betis-; además de la de Colombia con el 'Cucho' Hernández y de la Argentina de Giovani Lo Celso, a falta aún de sus últimos partidos. Sólo queda el pase de Bakambu para seguir haciendo caja.

Para ello, la República Democrática del Congo está obligada a ganar a Uzbekistán en el desenlace en un Grupo K que acaba también con un Colombia - Portugal con ambas clasificadas ya. Los africanos tienen sólo un punto por cero de los uzbekos. Ya no pueden alcanzar los seis puntos de cafeteros y lusos -además sumará al menos uno de los dos e incluso los dos si empatan- pero sí pueden aspirar a clasificarse como uno de los mejores terceros con un triunfo que les sitúe con cuatro.

El seleccionador congoleño, Sebastien Desabre, ha mostrado confianza en sus jugadores, recordando que después de un gran debut ante Portugal (1-1) plantó cara a Colombia a pesar de la derrota (1-0). Confía en encontrar la manera de vencer a un rival que ha encajado ocho goles en dos jornadas. Ambos partidos se juegan a partir de las 01:30 horas de la madrugada.

¿Cómo se calcula el dinero que la FIFA paga al Real Betis por sus seis futbolistas en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se juega entre el 11 de junio al 19 de julio. Llegar a dieciseisavos significa jugar los tres partidos de la Fase de Grupos más una eliminatoria y eso lleva hasta 40 días de concentración, contando desde el 1 de junio, fecha oficial de liberación de FIFA y dependiendo del día en el que cayese eliminada la selección de cada jugador en cuestión.

Con esas premisas, según los datos consultados por ESTADIO Deportivo en el Club Benefits Programme Mundial 2026 aprobado por la FIFA se contempla un pagó de 9.595 euros al día (dependiendo de cómo oscile el cambio con el dólar), lo que multiplicado por esos 40 días de estancia aproximada y por los seis jugadores que (si pasa Bakambu) tendría el Real Betis en las fases eliminatorias da un resultado de 1,91 millones de euros para las arcas verdiblancas que se redondean en 2 sumando los 95.950 de los 10 días de concentración de Abde previos a su lesión (la compensación por el daño físico va al margen).

A partir de ahí habría que sumarle otros 38.300 euros por cada futbolista que se metiese en los octavos de final del Mundial 2026 (43-44 días de estancia), otros 38.300 euros por llegar a cuartos de final (unos 46 o 47 días), lo mismo por disputar las semifinales (50 días) y tanto más por jugar la gran final después de 53 largos días de concentración. Es decir, como lo máximo que puede dar un único futbolista son los 508.000 euros que acumularía si llega a aspirar a levantar el trofeo de campeón del mundo.

¿Sigue cobrando el Betis de Bakambu y Ricardo Rodríguez a partir del 1 de julio?

Sí, sigue cobrando por Bakambu y por Ricardo Rodríguez aunque terminen contrato el día 30 de junio; pero no por Amrabat. Según las reglas de la FIFA, la compensación a los clubes cubre desde el 1 de junio 2026 hasta el día después de que la selección quede eliminada.

En caso de los que terminan contrato, a partir del 1 de julio en son agentes libres pero la FIFA paga en la fórmula 'per-player, per-day' al club que cedió al jugador para la convocatoria. Como la liberación es anterior al vencimiento, el pago completo va al club de origen incluso aunque sea anunciado como fichaje de otra entidad el mismo 1 de julio.

¿Por qué el Betis no cobrará por Sofyan Amrabat a partir del 1 de julio?

La FIFA deja muy claro que no entrará en líos de varios cobradores y sólo paga al club que es titular de los derechos federativos del jugador en el momento de la liberación oficial (1 de junio). El Real Betis sólo tiene los derechos deportivos (y hasta el 30-J), no los federativos.

Es decir, el Fenerbahçe se llevará la cantidad que genere el pivote en función del logro que consiga Marruecos, aunque el jugador haya jugado oficialmente el Mundial como futbolista del Real Betis. La única excepción que prevé la FIFA es que en el contrato de cesión los clubes hayan pactado repartir o ceder ese pago del Club Benefits Programme Mundial 2026, algo de lo que no tiene constancia este periódico.