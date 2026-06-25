Álvaro Fidalgo explica sus lágrimas tras hacer historia en el Mundial 2026 con México... ¡y con el Betis!

El mediocentro asturiano rompe una sequía de 20 años sin goles de jugadores béticos en un Mundial y, de paso, se estrena como realizador rubricando la mejor Fase de Grupos de la historia de la selección mexicana

En México se montó un buen debate cuando Javier Aguirre decidió convocar para la selección al español Álvaro Fidalgo (Real Betis) y al colombiano Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC). Hubo críticas y mucho revuelo, pero el 'Vasco' se ha congratulado de que en muy poco tiempo ambos se hayan ganado que la afición deje de verles como 'naturalizados' (nacionalizados) y les consideren dos aztecas más. Ambos vieron portería en dos de los tres goles a la República Checa con los que el 'Tri' selló la mejor Fase de Grupos de un Mundial en toda su historia. Defiende la camiseta con pasión, como se pudo ver en el llanto emocionado del futbolista verdiblanco que casi contagia las lágrimas al veterano entrenador.

Javier Aguirre se emociona con sus dos 'fichajes': "Álvaro Fidalgo ha tenido un semestre complicado"

"Álvaro (Fidalgo) pasó un semestre complicado, tuvo que superar problemas familiares. De Julián he visto cápsulas en las que habla su familia por lo que pasó el hombre y me dan ganas de llorar. Su compañerismo pasa la media; es un chico humilde, seguro, que trabaja bien hacia atrás y adelante es solidario. Sus familias deben estar orgullosas", explicó Javier Aguirre en la rueda de prensa posterior al triunfo por 0-3 de México en el Estadio Azteca.

"Un padre no, soy más bien un abuelo, de mis futbolistas, cuando es preciso", añadió, elogiando a una generación "a la que no le quema el balón" y teniendo también palabras de elogio para el aplomo de "jóvenes como Mateo Chávez, Obed Vargas o Gilberto Mora -quien ha desbancado de la titularidad a Fidalgo-". México ha hecho historia en el Grupo A con el liderato labrado con 9 puntos, 6 goles a favor y ninguno en contra. Es la primera vez que termina una Fase de Grupos con plenos de triunfos y sin encajar.

El jugador del Betis se emocionó recordando a su abuelo fallecido: "El gol es para mi abuela y para mi madre"

En su posterior atención a los medios de comunicación, el propio Álvaro Fidalgo ha explicado el motivo de esas lágrimas que no pudo lograr contener al ver cómo tocaba las redes el balón golpeado en el 90+4', tras recoger un buen pase atrás de Roberto Alvarado y para marcar su primer gol con la selección mexicana; ni más ni menos que un Mundial, con su país de origen como anfitrión y con su familia en la gradas del Estadio Azteca después de unos meses muy complicados para todos sus seres queridos.

"Bueno, perdí a mi abuelo materno hace dos meses. Todo el que me conoce sabe que uno los motivos principales por los que decidí volver a España era precisamente ése, poder pasar más tiempo con mi familia. Obviamente estaba muy feliz en el América, pero llevaba cinco años viendo a la familia sólo una vez cada siete meses y estar lejos de mis abuelos era una de las cosas que más me costaban. Al poco de llegar al Betis lo perdí, así que las lágrimas son por eso. El gol es para mi abuela y para mi madre. Muy feliz... y a seguir", ha explicado el centrocampista asturiano.

El primer gol de un jugador del Betis en un Mundial desde hace justo 20 años: de Juanito a Fidalgo

Para encontrar a un jugador del Real Betis celebrando un gol en en un Mundial hay que viajar dos décadas y dos días en el tiempo; en concreto, hasta el 23 de junio de 2006. Ese día, Juanito Gutiérrez dio la victoria a España ante Arabia Saudí (1-0) con un portentoso cabezazo en el tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial de Alemania. La lista de anotadores verdiblancos tardó más de 60 años en escribir su primer nombre: Robert Jarni, en un 3-0 de Croacia ante Alemania en Francia 1998.