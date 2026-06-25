República Checa 0-3 México: Los de Aguirre arrasan en el grupo A con pleno de victorias

Nadie esperaba un Grupo A tan claro, pero México lo cerró con autoridad: nueve puntos de nueve, tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra. Un pleno histórico con el que el Tri de Javier Aguirre firma una fase perfecta y entra en la élite de selecciones como Alemania, Francia o Argentina, tras una actuación sólida

Como pasó en el Sudáfrica - Corea del Sur, nadie se esperaba que el Grupo A acabara con un líder tan claro. Pero la Selección Mexicana acabó firmando una fase de grupos impecable: nueve puntos de nueve posibles, tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra.

El jugador de Chivas se estrenó como goleador en un Mundial, Quiñones volvió a aparecer para firmar su segundo gol en el Mundial y Fidalgo celebró su primer tanto. Con ellos la selección de México consiguió una pagina dorada en su libro logrando una fase de grupos perfecta con pleno de victorias, una de las pocas cosas que se ve en estos torneos y que solo se lo vemos a las grandes como Alemania, Francia, Argentina, Colombia, Estados Unidos o Noruega.

Un México histórico

Los checos dieron el primer aviso con una llegada de Denis Viinský, que obligó a intervenir a Raúl “Tala” Rangel. Una acción algo desordenada, más bien tosca, pero suficiente para encender las alarmas en el conjunto mexicano.

México no tardó en reaccionar. En un contragolpe prometedor, Luis Romo llevó la iniciativa con la posibilidad de abrir el marcador y firmar su segundo gol en el Mundial 2026. Sin embargo, la jugada se diluyó entre dudas: en lugar de finalizar desde la media luna, cedió el balón a Guillermo Martínez, que tampoco supo acelerar la acción. El ataque perdió ritmo y la ocasión terminó muriendo sin premio.

En el minuto 40 Roberto Alvarado tiró desde fuera del área y el disparo se fue muy por encima de la portería. En vez de meter gol, quería despertar a los aficionados para que animara al equipo...

México empezó a asentarse mejor sobre el campo en la segunda mitad del tiempo. Con más orden y fluidez. Empezó a mandar con balón y a castigar cada pérdida de Chequia, que ya sufría para salir de su campo. El primer golpe llegó en el minuto 55. Luis Romo apretó en el centro del campo, robó con carácter y lanzó la transición. La jugada terminó en Mateo Chávez, que no dudó en conducir firme, carrera hacia el área y disparo cruzado limpio, imposible para Kovář. Con este tanto el estadio Azteca ya tenia el 0-1.

Apenas seis minutos después, Gilberto Mora encontró un pase entre líneas que rompió por completo a la defensa checa y dejó a Jorge Sánchez en una situación clara. El portero salió mal, el área quedó en peligro y el balón terminó muerto en el sitio perfecto: ahí apareció Julián Quiñones para empujarlo a la red. El 2-0 llegó casi sin aviso.

Gol de la sentencia

El conjunto europeo intentó reaccionar pero le faltó claridad en los metros finales. Sus llegadas acabaron casi siempre en centros sin precisión o en acciones bien resueltas por la defensa mexicana y el portero, que vivieron una segunda parte bastante controlada.

Chequia trató de cambiar la dinámica con la entrada de Tomáš Souček, pero la mala suerte apareció de inmediato. El centrocampista apenas pudo participar unos minutos antes de retirarse lesionado de forma accidental, dejando a su equipo aún más tocado en el tramo final.

Ya en el tiempo añadido, México terminó de cerrar la tarde con una jugada que levantó al estadio. Kovář evitó el gol, pero el rebote quedó vivo y Roberto Alvarado estuvo más atento que nadie para rescatarlo. Con calma y visión, cedió el balón a Álvaro Fidalgo, que llevaba pocos minutos en el campo y firmó el tercer gol.

Con el pitido final llegó algo histórico y es que por primera vez en los mundiales la Selección Mexicana había completado la fase de grupos con un pleno de victorias. Un equipo sólido, reconocible y ambicioso que no solo gana, sino que convence y conecta con su gente.

Ficha Técnica

México: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Mateo Chávez; Luis Romo, Obed Vargas; Gilberto Mora, Orbelín Pineda, César Huerta; Julián Quiñones.

Chequia: Matej Kovář; Coufal, Hranáč, Holes, Krejčí; Sojka, Darida, Červ; Sadílek, Hložek, Schick.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina). Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. VAR: Cristian Garay (Chile)