Álex Baena enciende la guerra con Valverde antes de cruzarse en el Mundial: "Tiene fijación conmigo"

El jugador de la Selección Española y el de Uruguay volverán a verse las caras en un choque directo en el Mundial 2026 y Alex Baena culpa a Valverde por sus anteriores incidentes, reconociendo una "fijación" con él

La Selección Española se juega este viernes 26 de junio avanzar a los dieciseisavos del Mundial 2026 como primera de grupo. Para ello se enfrentará a Uruguay, que ha empezado de capa caída esta competición y necesita una victoria si quiere seguir peleando en este torneo por países. Pero además, este duelo directo entre España y la 'Celeste' supondrá el reencuentro de dos 'viejos conocidos' como son Álex Baena y Fede Valverde.

Los jugadores del Atlético de Madrid y Real Madrid respectivamente han tenido varios encontronazos en sus enfrentamientos directos en La Liga. Ahora volverán a reencontrarse en un mundial y con la selección de Fede con la necesidad de ganar a una de las principales candidatas al título. Por ello, el jugador español se pronuncia sobre los incidentes que ha tenido con el uruguayo y cómo afronta volver a cruzarse con él, esta vez en un contexto de selecciones.

El partido entre España y Uruguay del Mundial es un nuevo choque directo entre Baena y Valverde

Los jugadores se cruzan en La Liga dos veces al año, ahí no hay duda, pero ya es casualidad que en el Mundial 2026, la edición con más países participantes de la historia, también tengan un duelo directo en las primeras jornadas. Pero el destino es caprichoso y este viernes volverán a ser rivales en la última jornada, decisiva para conocer qué selecciones del Grupo H avanzan a la siguiente ronda y en qué posiciones.

Un partido tenso, especialmente para Uruguay, que supondrá un nuevo capítulo en la guerra entre Valverde y Baena. Sin embargo, el jugador de la Selección Española reconoce estar tranquilo por su parte y echa todas las culpas al uruguayo "¿Si me tensa jugar contra Valverde ante Uruguay? No... por lo visto le tensa un poco más a él" explicó en una entrevista en la Cadena COPE, además de explicar en profundidad de dónde viene esta tensión mutua.

Álex Baena acusa a Fede Valverde de tener fijación con él antes de reencontrarse en el Mundial 2026

La guerra entre Valverde y Baena comenzó en 2023, cuando el jugador por entonces del Villarreal aseguró que el madridista le había propinado un puñetazo en el parking. El entorno de Valverde aclaró que el centrocampista le profirió varios insultos, entre ellos una frase como "llora ahora que tu hijo no va a nacer", en un momento muy delicado para el uruguayo, lo que propició esta agresión. Sin embargo, Baena niega que dijera algo así.

Lo que está claro es que desde entonces tienen sus más y sus menos cada vez que se cruzan en un terreno de juego. Este viernes lo volverán a hacer y el español se ha pronunciado al respecto. "A lo mejor Valverde tiene cierta fijación conmigo, nunca le he preguntado si sigue teniendo rencor o ha perdonado. A lo mejor sí, o a lo mejor fue un lance del juego. No lo sé. Yo viendo la acción pienso que fue un poco más fijación que otra cosa, pero es verdad que el fútbol como pasa tan rápido todo..." declaró Baena, listo para una nueva 'batalla' contra el uruguayo.