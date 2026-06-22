Uruguay 2-2 Cabo Verde: Vozinha y Hélio Varela hacen un favor a España y complican las opciones de la bicampeona en el Mundial

La Selección Española finaliza la segunda jornada como líder de grupo y está a un paso de sellar un camino bastante asequible hacia el título gracias al empate entre Uruguay y Cabo Verde

Cabo Verde fue el país que le costó un disgusto a España en su estreno en el Mundial 2026, pero ha sido también el encargado de hacerle un favor en la segunda jornada después de firmar otro empate en este torneo, esta vez contra Uruguay. La bicampeona ha repartido puntos en los dos partidos que lleva, complicándose seriamente sus opciones en este torneo a pesar de que a priori era uno de los países más fuertes de este Grupo H.

Vozinha vuelve a colocarse en el centro de todas las miras, aunque este partido sin tanto protagonismo como contra España, y junto a Cabo Verde consigue un empate a dos contra Uruguay, a la que ya sólo le vale ganar contra la Selección Española en su última jornada.

Uruguay decepciona con un nuevo empate, esta vez contra Cabo Verde

El país que dirige Marcelo Bielsa ha jugado mejor partido que en su estreno en esta edición de la copa del mundo, en el que empataron a uno contra Arabia Saudí en los últimos minutos. Esta vez empezaron dominando el encuentro y, aunque encajaron un gol en contra en el minuto 21, fueron capaces de sobreponerse y adelantarse en el marcador gracias a un nuevo tanto de Maximiliano Araújo para poner el empate y al gol de Canobbio sólo unos minutos después.

Sin embargo, en el segundo tiempo Cabo Verde siguió compitiendo y creando jugadas de ataque y en el minuto 61 llegó el gol del empate, con Hélio Varela rescatando un punto que puede ser clave para su pase a la siguiente ronda del Mundial. Uruguay siguió peleando por conseguir la victoria hasta el final de partido, pero no estuvieron acertados de cara a puerta, y se complica su pase tras la goleada de España a Arabia Saudí, con 'la Roja' como próximo rival de los uruguayos.

España toma ventaja como primera de grupo en el Mundial 2026

Este empate a dos tuvo como 'ganador' a España, que gracias a su contundente victoria frente a Arabia Saudí y a una nueva sorpresa de Cabo Verde, llega a la tercera y última jornada como líder de grupo en solitario. Una ventaja que no sólo le coloca ya a un paso de la clasificación para la siguiente ronda, si no que le permite tener un camino con rivales muy asequibles prácticamente hasta las semifinales.

Ficha técnica

2. Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz, m.69), Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo (Brian Rodríguez, m.82) y Federico Viñas (Darwin Núñez, m.69).

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

2. Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Laros Duarte, m.71), Telmo Arcanjo (Deroy Duarte, m.46), Jamiro Monteiro (Yannick Semedo, m.80); Garry Rodrigues (Helio Varela, m.58), Ryan Mendes y Gilson Benmichol (Nuno da Costa, m.58).

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’.

Goles: 0-1, m.21: Kevin Pina; 1-1, m.44: Maxi Araújo; 2-1, m.45+6: Agustín Canobbio; 2-2, m.61: Helio Varela.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Sidny Cabral y a Diney Borges de Cabo Verde, y a Rodrigo Betancur Ugarte y Mathías Olivera, de Uruguay.

Así queda el Grupo H del Mundial tras el empate entre Uruguay y Cabo Verde