Laporte advierte sobre Nico Williams, compañero en el Athletic Club y en la selección española

El central de la Roja habló sobre las críticas que recibió la Roja después de empatar ante Cabo Verde y confesó que en su momento estuvieron "frustrados por cómo habían salido las cosas"

Este miércoles le tocó a Aymeric Laporte sentarse delante de los micrófonos a escasos tres días de que la selección española dispute su último partido de la fase de grupos ante Uruguay. España es líder del grupo H tras empatar en la jornada inaugural ante Cabo Verde y vencer con autoridad a Arabia Saudí por 4-0. El próximo 27 de junio, los pupilos de Luis de la Fuente tratarán ante Uruguay de certificar el pase a dieciseisavos como primero de grupo.

Laporte, que debutó con el Athletic Club de la mano de Marcelo Bielsa, valoró la recuperación física de su compañero en el Athletic Club y en la selección española, Nico Williams. Además se mostró comprensivo con las críticas que recibió España tras el empate ante Cabo Verde.

Laporte habla sobre la recuperación de Nico Williams

Laporte confirmó la realidad de Nico Williams esta temporada en el Athletic Club, donde las lesiones le han impedido rendir a su mejor nivel y tener continuidad a las órdenes de Ernesto Valverde. A pesar de esto, Luis de la Fuente quiso contar con Nico y Laporte valoró este miércoles su recuperación: "Él mismo ha dicho que ha sido una temporada difícil, se ha perdido muchos partidos. Pero está entrenando y se ve que va a más. No es fácil una lesión así, recaer... pero está recuperando ritmo".

Laporte también habló de un golpe que tuvo en el encuentro ante Cabo Verde en el minuto 80 que le provocó dolor aunque eso no le impidió estar ante Arabia Saudí y si Luis de la Fuente así lo decide, tampoco le impedirá estar ante Uruguay: "Me encuentro bien. Tenía antes del partido, en el minuto 80 ante Cabo Verde tuve un golpe que me dolió y tenía dudas. Al final, pude entrenar y esta semana también he completado todos".

La versión de España que todos queremos ver

España ha dado dos versiones en sus dos primeros partidos del Mundial. Ante Cabo Verde dominó pero no apabulló en ocasiones al combinado caboverdiano, en el segundo ante Arabia Saudí, imprimió una velocidad más en la circulación de balón y de la mano de Oyarzabal y Lamine Yamal fue mucho más incisivo. Laporte apostó por repetir la imagen del segundo encuentro: "Ojalá sea así. Sabéis lo que podemos dar en un campo de fútbol. Nos representa más lo que se vio en el segundo partido. Pero en el primero tuvimos el balón y nos faltó el gol. Pero el segundo partido hemos sido más España".

Laporte en un calentamiento de la selección española

Precisamente sobre las críticas recibidas tras el empate ante Cabo Verde, Laporte se mostró comprensivo con las mismas: "Entendí las críticas tras Cabo Verde. Lo mismo que internamente no estábamos contentos. Somos los primeros interesados en ganar y ante una selección que se suponía que era menor o que es. Pero bueno, es entendible. Nosotros también nos frustramos cuando no salen las cosas".

Por último, Laporte apostó por imponer el fútbol de España para superar a una Uruguay a la que aún están analizando en profundidad: "Todavía nos quedan para examinarlos más en profundidad. Lo importante es jugar nuestro fútbol. Ellos se lo juegan todo, veremos cómo salen. Tenemos que fijarnos en nosotros, no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias. Somos capaces de hacer un buen partido y ganarlo".