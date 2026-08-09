Luis de la Fuente, emocionado: "Sé que el Mundial ha sido importante para todo el país, pero cuando tienes este reconocimiento en tu terruño, es muy especial"

El seleccionador nacional ha sido recibido por su pueblo natal, Haro, donde ha firmado autógrafos durante una hora y se ha tomado cientos de fotos, luego ha presidido el partido el Trofeo Luis de la Fuente

Luis de la Fuente entrega el trofeo que lleva su nombre al capitán de la UD Logroñés.@UDLogrones

Luis de la Fuente ha hecho historia con la Selección española. El seleccionador española ha conseguido ya tres títulos oficiales, superando a Vicente del Bosque y Luis Aragonés, con una Eurocopa, una Liga de Naciones y un Mundial.

El entrenador de Haro y sus jugadores han recibido multitud de homenajes y reconocimientos desde que el pasado 19 de julio ganaran el Mundial frente a Argentina pero seguro que ninguno tan especial como el que ha vivido este domingo en su pueblo natal, donde miles de personas le han aclamado y él no ha escondido su emoción por recibir el cariño de sus paisanos.

Y Luis de la Fuente no esconde allí donde va que él es de Haro y aunque dejó su pueblo a los 15 años para jugar en el Athletic Club de Bilbao siempre habla con cariño de cada rincón de la localidad, de sus compañeros de colegio y de quienes compartieron con él sus primeras patadas a un balón.

Este domingo, apenas a cien metros de la casa en la que nació, el seleccionador nacional ha sido aclamado, achuchado, recibido apretones de cariño y ha repartidos sonrisas con una cara de emoción contenida.

No esperaba, ha reconocido Luis de la Fuente, que a primera hora de la mañana la plaza de la Paz estuviera abarrotada, especialmente por centenares de niños vestidos con la camiseta de la selección, y por eso nada más llegar ha dedicado casi una hora a firmar autógrafos y hacerse centenares de fotografías.

Junto a él su hijo, Alberto de la Fuente, miembro del cuerpo técnico de la selección, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, también 'jarrero', y la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández.

Tras atender a los aficionados, con algún cariñoso saludo a amigos personales incluido, De la Fuente ha admitido ante los medios su emoción por estar en su pueblo "con mi gente y mi familia" y haber visto un ambiente que le "hace estar orgulloso de ser de Haro".

"Lo esperes o no, las muestras de afecto y de cariño como esta son muy emocionantes" y "por eso esto es muy especial para mí, porque estoy con mis amigos y en mi casa" y "por eso estoy especialmente emocionado", ha admitido.

Durante el Mundial, ha explicado, le llegaron "muestras de apoyo de toda España". "Y sé que el Mundial ha sido importante para todo el país, pero cuando tienes este reconocimiento en casa, en tu terruño, es muy especial", ha recalcado.

Emocionado y casi sin palabras

Poco después, el seleccionador ha salido al balcón del Ayuntamiento de Haro, con la medalla y la Copa del Mundo y ha recibido una gran ovación, al grito de campeones del mundo. "Estoy tremendamente orgulloso y emocionado y me cuesta encontrar palabras para expresar lo que siento, aunque suene a tópico", ha asegurado el entrenador riojano, que ha afirmado: "Poco a poco, uno va a asimilando lo que conseguimos y veo a una ciudad entregada por un mismo fin".

Después, De la Fuente ha acudido al estadio de fútbol de Haro, que lleva su nombre, donde ha sido aclamado por otro millar de personas. Ha asistido al Trofeo Luis de la Fuente, que cumple más de treinta ediciones y que se creó en reconocimiento a su trayectoria como jugador profesional; el equipo local, de Tercera RFEF, se ha medido a la Unión Deportiva Logroñes, de Primera RFEF.