Neymar desata la locura en el Mundial: llanto y ovación en su regreso con Brasil tras mil días de lesión

El máximo goleador de la Selección de Brasil pudo volver a competir con su país en una cita tan importante como un Mundial, después de una recaída de su lesión y gracias al apoyo incondicional de Carlo Ancelotti

La Selección de Brasil sonríe tras finalizar la fase de grupos. Avanzan a los dieciseisavos del Mundial 2026 y lo hacen como primera de grupo, gracias a una mejor diferencia de goles respecto a Marruecos, con quién están empatados a puntos. Pero esta no es la única buena noticia, también lo ha sido el regreso de Neymar Jr al terreno de juego con La Canarinha, después de una lesión que le ha tenido casi mil días alejado de su selección y una recaída que puso en duda su participación en esta competición por países.

Carlo Ancelotti anunció la convocatoria de Neymar Jr justo un día después de que el jugador brasileño sufriera una nueva lesión con un edema en el gemelo derecho, y pese a que muchos le decían que buscase otra opción para el ataque de Brasil, el italiano se mantuvo firme en su decisión. Ahora, en el tercer partido de los cariocas en el Mundial, Neymar vuelve a jugar con su selección y desata la locura del público del Hard Rock Stadium, que le dio una enorme ovación.

Neymar Jr se estrena con Brasil en el partido del Mundial contra Escocia

El máximo goleador en la historia de Brasil, con 79 tantos, está de vuelta. Saltó al terreno de juego como sustitución en la segunda parte y protagonizó uno de los momentos más destacados de este Mundial 2026, estrenándose por fin con su país después de varias lesiones que le han tenido apartado desde 2023.

Las sensaciones de Neymar Jr tras su estreno con Brasil en el Mundial 2026

"No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento" declaró el jugador del Santos una vez finalizado el partido, con victoria para Brasil, sobre el momento en el que entró al campo en el minuto 76. Neymar saltó al terreno de juego como cambio por Matheus Cunha y recibió una atronadora ovación del público, más de 65.000 personas, mientras no podía contener las lagrimas.

"Mi objetivo era jugar la Copa del Mundo, jugar con la selección. No fue fácil llegar hasta aquí" resaltó el '10' de Brasil, que llevaba sin competir con la pentacampeona desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla. 981 días de pesadilla en los que ha estado recuperándose de una grave lesión. Pero ahora vuelve a vestir la camiseta amarilla y quiere ser una pieza importante para la 'Canarinha' en la lucha por este Mundial.

Clasificación final de Brasil en la fase de grupos del Mundial 2026

Una vez disputados los tres partidos de la fase de grupos, así ha terminado el cuadro del Grupo C