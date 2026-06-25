Escocia 0-3 Brasil: Vinicius marca el ritmo en la vuelta de Neymar

Vinicius abrió el marcador a los seis minutos tras un clamoroso fallo en defensa de Escocia. El delantero del Real Madrid vio como le anulaban el segundo en el 23 por falta previa pero si pudo celebrarlo al filo del descanso. Cunha hizo el definitivo 0-3 en el 60 en un choque en el que Neymar volvió a jugar con la Canarinha

Escocia y Brasil se medían este jueves en la tercera y última jornada del grupo C del Mundial. Brasil se metería en dieciseisavos de final si ganaba y además lo haría como primero de grupo si Marruecos no le superaba en la diferencia de goles con una gran goleada ante Haití. Por otro lado, Escocia buscaba la historia en el Mundial tratando de superar por primera vez una fase de grupos en una cita de este tipo.

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Brasil salió con Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Luas Paquetá, Rayan, Cunha y Vinicius. Escocia por su parte se plantó en Miami con: Gunn, Hendry, McKenna, Patterson, Robertson, Gannon Doak Ben, Mc Lean, Ferguson, Mc Ginn, McTomonay y Shankland. En el banquillo destacaba la figura de Neymar, que ya está recuperado de su lesión y del que Ancelotti apuntó en la previa que podría tener minutos.

Vinicius se echa a Brasil a la espalda

Brasil se encontró con una Escocia muy generosa ya que no tardó demasiado en ofrecer suculentos regalos a la Canarinha. En el minuto seis, Rayan presionaba la salida de balón de Escocia y en ese trabajo logró taponar un pase en el área escocesa que le llegó a placer a Vinicius. El delantero del Real Madrid recortó e hizo el primero para delirios de los brasileños presentes en Miami.

Vinicius quería más y marcó el segundo en el 23 tras un robo que tras la pertinente comprobación del VAR, se decretó que se había producido con una falta. El delantero estaba muy fino y Brasil buscaba al delantero del Real Madrid. Al filo del descanso, Bruno Guimaraes, que también había dispuesto de alguna que otra ocasión clara, se la puso a Vinicius para que hiciese un doblete tras rematar de cabeza un gran centro desde el lado derecho y que la estrella del conjunto de Ancelotti remachó en el segundo palo.

Cunha se suma a la fiesta de Vinicius en Brasil

El segundo tiempo arrancó con Escocia tratando de generarle peligro a Brasil ya que sabía que no era lo mismo terminar tercera con tres que con cuatro puntos. Todo eso contando con que Marruecos terminase ganando o empatando ante Haití.

McTominay la tuvo en los primeros minutos del arranque pero rápidamente los de Ancelotti entendieron que no podían darle ni media vida a los escoceses. Tras una gran asistencia de Guimaraes, Cunha hizo el tercero ante una defensa escocesa que no estaba teniendo su mejor noche. Con Neymar ya en el césped y con la locura con el astro brasileño en Miami, Brasil terminó la fase de grupos como primera clasificada.

Ficha técnica:0. Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson (Anthony Ralston, m.82), Scott McKenna, Jack Hendry, Andrew Robertson (Kieran Tierney, m.46) Gannon Doak (Ryan Christie, m.82), Kenny McLean, Lewis Ferguson, John McGinn (Findlay Curtis, m.90+1); Scott McTominay y Lawrence Shankland (Che Adams, m.90+1).Seleccionador: Steve Clarke.3. Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos (Alex Sandro, m.82); Casemiro (Fabinho, m.66), Bruno Guimarães, Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, m.66); Vinícius Júnior, Matheus Cunha (Neymar, m.76) y Rayan (Endrick, m.82).Seleccionador: Carlo Ancelotti.Goles: 0-1, m.7: Vinicius Junior; 0-2, m.45+3 Vinicius Junior; 0-3, m.60: Matheus Cunha.Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos. (México). Amonestó a los brasileños Danilo y Fabinho.Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores