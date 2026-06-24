Escocia - Brasil: Alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido del Grupo C del Mundial 2026

Ancelotti tiene como única incógnita quién será el sustituto del lesionado Raphinha, todo apunta a que será Martinelli, teniendo Neymar opciones de debutar en la segunda parte

Llega la hora de la verdad para el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es el momento de la tercera jornada en la que todo se decide y lo cierto es que aquí puede pasar de todo, pues Brasil, Marruecos y Escocia están separadas por un solo punto de distancia, mientras que Haití sigue con cero.

Con la baja de Raphinha y la posible vuelta de Neymar

Brasil busca sellar el liderato del grupo C ante Escocia, un encuentro al que llega empatado a cuatro puntos pero con mejor diferencia de goles que Marruecos, que jugará contra Haití, ya eliminada, al mismo tiempo.Aunque la pentacampeona afronta la última jornada como líder, con golaveraje favorable de dos goles sobre Marruecos, no puede descuidarse ante Escocia, que suman tres puntos y aún tienen posibilidades de acabar en primera posición.

La contundente victoria contra Haití dejó la mala noticia de la lesión de Raphinha, que le mantendrá alejado del Mundial por lo menos hasta octavos de final. Carlo Ancelotti podría tirar ahí de Gabriel Martinelli, quien sabe lo que es jugar por la derecha pese a encontrarse más cómodo en la banda izquierda.Otra alternativa será la de Neymar, que podría estrenarse en este Mundial tras estar el último mes de baja por una lesión en el gemelo. Ancelotti confirmó que estará disponible para el encuentro.

Escocia, a hacer historia

Por su parte, Escocia vive días de mucha ilusión pero consciente de que tiene bastantes problemas para generar con el balón, como demostró ante Haití (1-0) y Marruecos (0-1).Si bien una victoria les garantizaría como mínimo la segunda plaza del grupo C y un empate les haría pasar casi seguro como uno de los mejores terceros, una derrota les dejaría a expensas de otros grupos, dependiendo del diferencial de goles para colarse entre los clasificados.Al igual que Brasil, varios jugadores escoceses son duda por problemas físicos. Es el caso de Aaron Hickey, Scott McKenna y Lewis Ferguson. Escocia nunca ha pasado de la fase de grupos en los mundiales tras ocho participaciones.

Esta noche nos espera un partidazo, solo apto para los noctámbulos: Escocia y Brasil abren fuego en el Grupo C en la medianoche del jueves 25 de junio. El reloj marca las 00:00 en la península y las 23:00 en Canarias, con el Hard Rock Stadium de Miami como telón de fondo.

Posibles onces del Escocia - Brasil

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendrey, Andy Robertson; John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay, Kieran Tierney y Che Adams.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Fecha y horario: ¿A qué hora se juega el Escocia - Brasil?

La cita es a las 00:00 horas en horario peninsular, justo al filo de la medianoche, y una hora antes en Canarias, a las 23:00 horas. Toca trasnochar para no perderse a una Brasil siempre llamativa frente a una Escocia que llega con ganas de dar la sorpresa en Miami.

El Grupo C se decide esta misma noche y solo respira tranquilo quien acabe entre los dos primeros, con el añadido de la repesca para los ocho mejores terceros.

Dónde ver el encuentro por TV y online Escocia - Brasil por TV y online

Lo emiten DAZN y Movistar+. Y en esta ocasión también en abierto a través de La 1 y RTVE Play. Por la vía digital, las aplicaciones de DAZN, Movistar Plus+ y RTVE Play permiten seguirlo desde cualquier dispositivo, y además podrán hacerlo a través de www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos las horas previas, el minuto a minuto y las reacciones de los protagonistas.