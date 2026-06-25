Sudáfrica 1-0 Corea del Sur: Sudáfrica hace historia y deja a Corea del Sur en la cuerda floja

Los 'Bafana Bafana' hacen historia con un gol de Maseko clasificándose por primera vez para las eliminatorias de un Mundial mientras Corea del Sur queda en el tercer puesto a la espera

Nadie se imaginaba lo que pasó esta madrugada en Monterrey, y seguramente Corea del Sur menos que nadie. Desde que empezó el partido los surcoreanos se enfrentaron tranquilos, como si no se jugaran nada; y esto acabó pagándolo caro. Nadie sabe en un Mundial lo que puede pasar. La reacción para luchar por el puesto llegó al final del partido, pero ya estaba todo decidido. Sin embargo, Sudáfrica salió desde el primer momento luchando como si de su vida dependiese y creciéndose en el campo minuto a minutos. Se sintió cada vez más cómoda sobre el césped y acabó encontrando el premio en un potente zurdazo de Thapelo Maseko. Un gol que ya forma parte de la historia de los 'Bafana Bafana', clasificados por primera vez para las eliminatorias de un Mundial. Ahora, como segunda de grupo, Sudáfrica se medirá a Canadá en dieciseisavos, mientras Corea del Sur queda condenada a mirar de reojo otros resultados para intentar avanzar como una de las mejores terceras.

Todo empezó con las cartas en la mesa y a Corea solo le faltaba un empate para ganarse el segundo puesto. Sudáfrica en cambio era ganar sí o sí. La primera sorpresa llegó al conocerse las alineaciones, con Heung-min Son en el banquillo tras su gris partido frente a México. Una apuesta de Hong Myung-Bo que duró poco, porque rectificó al descanso.

Aunque los coreanos salieron con algo de garra al principio, esto se fue apagando. Kim Min-jae avisó nada más arrancar, en el minuto 2, con un disparo que bloqueó la defensa sudafricana. Los 'Bafana Bafana' respondieron poco después con un chute de Mofokeng que se marchó por encima del larguero.

Maseko y su gol histórico

Que Corea se debilitará permitió que Sudáfrica creciera en el partido tal y como estaba jugando. Los de Hugo Broos empezaron a sentirse cada vez más cómodos, imponiéndose a base de transiciones rápidas ante un rival sorprendentemente impreciso. De hecho, Thapelo Maseko tuvo dos ocasiones muy claras para cambiar el guion del encuentro, en los minutos 19 y 39. Entre medias, Kim Seung-gyu tuvo que aparecer con dos intervenciones de mérito para evitar el gol sudafricano tras los remates de Mbatha y Makgopa.

En el descanso, el seleccionador de Corea del Sur no tardó en hacer rotaciones en el banquillo con un triple cambio para intentar cambiar el rumbo del partido, dando entrada a su estrella Heung-min Son, además de Jens Castrop y Kim Jing-yiu.

Hasta que no llegó Maseko, que era el que más había intentado el gol y el que más se lo merecía, no acabaron adelantando. Pero, en el minuto 63, recibió el balón dentro del área, lo controló con la zurda y, con mucha calma, sacó un disparo ajustado que acabó en la red marcando un gol que hizo historia

Corea se queda dormido en los laureles

La clasificación cambió y Sudáfrica se colocó en segundo puesto mandando al tercer puesto a una Corea del Sur que estaba pagando muy caro su falta de intensidad.

Se añadieron 20 minutos de añadido y eso fue lo que tenían los de Hong Myung-Bo para intentar arreglar el desastre en el campo. Se confiaron demasiado y se chocaron con un rival muy bien organizado atrás, decidido a proteger su ventaja.

Corea se puso en serio pero ya era demasiado tarde aunque dominaban la posesión del balón. De hecho, la mejor ocasión para empatar llegó ya en el minuto 93, con un cabezazo hacia atrás de Park Jin-seop que no terminó de encontrar portería.

FICHA TÉCNICA

Alineaciones:

Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Apollis (Moremi, min. 62), Mofokeng (Adams, min. 80), Maseko (Rayners, min. 75); y Makgopa.

Corea del Sur: Seung-Gyu; Min-Jae (Jin-Seob, min. 68), Han-Beom, Tae-Seok (Jens, min. 46), Young-Woo; Gy-Hiuk, In-Beom, Seung-Ho (Jing-Yu, min. 46), Hee-Chan (Heung-Min, min. 46), Kang-In; y Hyeong-Yu (Gue-Sung, min. 74).

Gol: 1-0, min. 63: Maseko.

Árbitro: Facundo Tello (ARG). Amonestó a Modiba (min. 72), por Sudáfrica, y a Gue-Sung (min. 78), por Corea del Sur.

Estadio: BBVA de Monterrey. 51.243 espectadores.