Mundial 2026 | Partidos de hoy jueves 25 junio: horarios y dónde ver en TV, Curazao - C. de marfil, Ecuador - Alemania, Túnez - P.Bajos, Paraguay - Australia...

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una jornada decisiva. Este jueves 25 de junio se vivirán 6 partidos. Juegan Curazao - Costa de marfil, Ecuador - Alemania, Túnez - Países Bajos, Japón - Suecia, Turquía - EEUU y Paraguay - Australia

La fase de grupos del Mundial 2026 encara este jueves 25 de junio una jornada decisiva con la disputa simultánea de los grupos D, E y F. Muchas selecciones llegan con la obligación de sumar para mantenerse con vida en la lucha por un billete hacia los octavos de final.

Alemania, Países Bajos y Estados Unidos buscarán confirmar su candidatura al título y asegurar su clasificación, mientras que equipos como Ecuador, Costa de Marfil, Japón, Suecia, Paraguay o Australia afrontan auténticas finales. Con las eliminaciones directa cada vez más cerca, cualquier error puede resultar definitivo en una de las jornadas más emocionantes de la fase de grupos.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, jueves 25 de junio

La jornada se abrirá con los encuentros del Grupo E. Alemania, una de las favoritas al título, se enfrenta a Ecuador en un duelo que puede decidir el liderato, mientras que Costa de Marfil se enfrentará a Curazao con el objetivo de mantenerse en la pelea por la clasificación.

Posteriormente llegará el turno del Grupo F, donde Países Bajos buscará seguir liderando el grupo y su candidatura para pasar a la siguiente fase ante Túnez. Japón se enfrentará a Suecia, un partido que será decisivo para ambos equipos por ir en la clasificación en segundo y tercer puesto.

La jornada concluirá con los encuentros del Grupo D. Estados Unidos se enfrentará a Turquía, último en la clasificación de este grupo, por lo que puede ser un buen partido para ganar EEUU y pasar a la siguiente fase. Mientras Paraguay y Australia disputarán un duelo que podría resultar determinante para acceder a las rondas eliminatorias.

Horarios de los partidos de hoy

Grupo E

- Curazao se enfrenta a Costa de Marfil a las 22:00 horas.

- Ecuador se enfrenta a Alemania a las 22:00 horas.

Grupo F

- Túnez contra Países Bajos, 01:00 horas (madrugada del viernes en España)

- Japón contra , 01:00 horas (madrugada del viernes en España)

Grupo D

- Turquía frente a Estados Unidos, 04:00 horas (madrugada del viernes en España)

- Paraguay frente a Australia a las 04:00 horas (madrugada del viernes en España)

Dónde ver el Mundial 2026 en televisión

En España, los partiodos del Mundial 2026 pueden seguirse a través de RTVE, además de la cobertura disponible en DAZN Mundial, que ofrece los partidos del torneo mediante streaming.

Los partidos más atractivos de la jornada

El foco estará puesto en el Ecuador - Alemania, un enfrentamiento entre dos selecciones que aspiran a terminar en lo más alto del Grupo E. Los alemanes llegan con fuerza tras su victoria sobre Curazao en la primera jornada, mientras que Ecuador necesita sumar puntos para seguir dependiendo de sí mismo.

También genera expectación el Turquía - Estados Unidos, un enfrentamiento entre dos equipos que comenzaron el torneo con aspiraciones de alcanzar los octavos de final. Los estadounidenses intentarán aprovechar el apoyo de su afición para dar su paso decisivo hacia la siguiente ronda.

Mientras tanto, Costa de Marfil afronta una auténtica final ante Curazao, conscientes de que cualquier tropiezo podría poner en peligro seriamente sus opciones de continuar en el Mundial.