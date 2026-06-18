Elye Wahi se pierde el Alemania - Costa de Marfil del Mundial 2026 por problemas de visado en Canadá

El delantero marfileño tiene prohibido la entrada al territorio canadiense y permanecerá en Estados Unidos mientras sus compañeros preparan un partido clave del Grupo E ante Alemania el próximo sábado

Costa de Marfil afrontará uno de los encuentros más importantes de su participación en el Mundial 2026 sin una de sus principales referencias ofensivas. Elye Wahi no podrá desplazarse a Canadá para disputar el compromiso frente a Alemania debido a problemas relacionados con su autorización de entrada al país norteamericano.

La Federación Marfileña de Fútbol confirmó este jueves que el delantero permanecerá en Estados Unidos después de que las autoridades canadienses no aprobaran la documentación necesaria para permitir su acceso. La ausencia llega apenas unos días después de que el atacante participara en la victoria por 1-0 frente a Ecuador en el debut mundialista de los ´elefantes´.

La Federación Marfileña confirma la baja de Elye Wahi

El organismo federativo explicó que realizó diversas gestiones para obtener el permiso de entrada del futbolista, aunque finalmente no logró completar los trámites requeridos antes del viaje de la expedición hacia Toronto.

A través de un comunicado, la federación mostró su apoyo al jugador y aseguró que continúa trabajando para encontrar una solución que le permita reincorporarse al grupo en caso de que Costa de Marfil avance en el torneo.

La situación ha generado sorpresa dentro de la concentración africana, ya que Wahi formaba parte de los planes del seleccionador Emerse Faé para el segundo compromiso de la fase de grupos.

Una investigación en Francia marca la actualidad del delantero

La ausencia del atacante se produce mientras continúa abierta una investigación judicial en Francia relacionada con presuntas irregularidades en apuestas deportivas.

El jugador fue interrogado el pasado mes de mayo por las autoridades francesas en el marco de una causa que analiza una posible manipulación vinculada a una tarjeta amarilla recibida durante un encuentro de la Liga 1. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado cargos formales contra el futbolista y el procedimiento sigue en fase de investigación.

Ni la Federación Marfileña ni los organizadores del Mundial han vinculado oficialmente la negativa de entrada a Canadá con este proceso judicial, aunque el contexto ha aumentado el interés mediático alrededor del caso.

Un contratiempo para Costa de Marfil antes de medirse con Alemania

La baja de Wahi supone un desafío para una selección que había comenzado el Mundial con buenas sensaciones tras imponerse a Ecuador en su estreno.

El conjunto africano sumó tres puntos fundamentales en un grupo especialmente exigente y ahora se prepara para enfrentarse a una Alemania que también aspira a liderar la clasificación.

El duelo puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos de alcanzar los octavos de final. Alemania llega después de golear a Curazao en su primer encuentro, mientras que Costa de Marfil buscará mantener el impulso generado tras su victoria inicial.

Qué opciones tiene Emerse Faé para sustituir a Wahi

La ausencia del delantero obliga al seleccionador marfileño a reorganizar su ataque de cara al compromiso en Toronto.

Faé dispone de varias alternativas dentro de la convocatoria para ocupar la posición del atacante, aunque ninguna ofrece exactamente el mismo perfil de velocidad y movilidad que ha convertido a Wahi en una de las piezas más prometedoras del fútbol francés en los últimos años.

El cuerpo técnico confía en que el resto del bloque mantenga el nivel competitivo mostrado en el estreno mundialista y pueda compensar una baja que llega en un momento especialmente delicado del campeonato.

El futuro de Wahi en el Mundial sigue siendo una incógnita

Por el momento, Elye Wahi permanecerá concentrado en Estados Unidos mientras se aclara su situación administrativa. La Federación Marfileña no ha detallado si existen nuevas gestiones en marcha para obtener el permiso de entrada a Canadá, aunque mantiene abiertas todas las opciones para una eventual reincorporación.

La evolución del caso determinará si el delantero puede volver a participar en el Mundial 2026 o si su aventura en la competición finalizará antes de tiempo. Mientras tanto, Costa de Marfil deberá afrontar uno de los partidos más exigentes de la fase de grupos sin uno de sus futbolistas más destacados.