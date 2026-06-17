Así es la Uzbekistán de Cannavaro, una de las sorpresas del Mundial 2026

Los Lobos Blancos debutan en la Copa del Mundo ante la Selección de Colombia en el Grupo K, con Khusanov y Shomurodov como pilares de un equipo acostumbrado a resistir, basado en la defensa y la calidad individual

Uzbekistán vivirá ante Colombia uno de los partidos más importantes de su historia. La selección centroasiática debutará en un Mundial en el Estadio Azteca, dentro del Grupo K, después de dejar atrás décadas de eliminatorias frustradas desde su independencia en 1991.

El rival no invita a la calma. Colombia llega con más recorrido, más talento ofensivo y mayor experiencia internacional, pero Uzbekistán aterriza con Fabio Cannavaro en el banquillo, una defensa reconocible y la ambición de convertir su estreno en algo más que una postal histórica.

Uzbekistán cierra ante Colombia el póker de debutantes mundialistas

Uzbekistán será la cuarta Selección debutante en entrar en escena en este Mundial 2026, después de Curazao, Cabo Verde y Jordania. Su llegada al torneo tiene un valor especial para un país que durante años se quedó cerca de dar el salto, pero sin completar nunca el camino.

El fútbol uzbeko ha ido creciendo desde aquel cuarto puesto en la Copa Asiática de 2011, hasta ahora su gran hito competitivo. La clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cambia la escala del proyecto y coloca al país por primera vez en el escaparate más grande.

No es un debut cualquiera. Uzbekistán se estrena ante Colombia, una Selección con peso mundialista y una generación habituada a competir en grandes escenarios. Para los Lobos Blancos, el partido será una prueba de resistencia, madurez y capacidad para soportar un ritmo superior.

Fabio Cannavaro pone un Balón de Oro al frente de Uzbekistán

El camino hacia el Mundial empezó con Srecko Katanec, que construyó buena parte del bloque y dejó a Uzbekistán muy bien encaminada antes de presentar su renuncia por motivos de salud en enero de 2025. Timur Kapadze, 119 veces internacional, completó después el objetivo histórico.

El giro definitivo llegó en octubre de 2025, cuando la federación uzbeka apostó por Fabio Cannavaro. El italiano, Balón de Oro en 2006 y capitán de la Italia campeona del mundo en Alemania, asumió el banquillo a menos de un año de la gran cita.

Ante el gran momento nacional, Cannavaro ha pedido a sus jugadores que abracen el momento y disfruten del debut sin renunciar a competir. Su figura añade una capa simbólica al partido: un campeón mundial guiando a una selección que nunca antes había pisado este territorio.

Khusanov y Shomurodov sostienen el sueño de los Lobos Blancos

Uzbekistán no llega al Mundial solo con ilusión. También tiene nombres propios capaces de darle estructura. Abdukodir Khusanov, defensa del Manchester City, aparece como el gran pilar de una zaga que tendrá mucho trabajo ante el ataque colombiano.

Arriba, Eldor Shomurodov aporta experiencia y jerarquía. El delantero del Istanbul Basaksehir es la referencia ofensiva del equipo, acompañado por Abbosbek Fayzullaev, un futbolista con desborde que puede ser clave para dar aire en las transiciones.

Colombia se enfrenta a un rival incómodo en el Estadio Azteca

Colombia parte como favorita por talento, experiencia y recorrido competitivo. La Selección sudamericana tiene más argumentos con balón y más capacidad para llevar el partido a campo contrario, pero el cruce puede resultar mucho más incómodo de lo que dicta el cartel previo.

Uzbekistán ha construido buena parte de su identidad reciente alrededor de un modelo defensivo muy reconocible. Líneas juntas, bloque bajo, presión selectiva y prioridad absoluta por cerrar espacios interiores.

Ese tipo de planteamiento suele desesperar a rivales superiores si no encuentran pronto el gol. Colombia necesitará ritmo, precisión y paciencia para evitar que el partido se convierta en una sucesión de ataques posicionales sin profundidad.

El bloque bajo de Uzbekistán amenaza la creatividad colombiana

El duelo tiene una lectura táctica muy clara. Colombia buscará dominar, acelerar por fuera y encontrar ventajas entre líneas. Uzbekistán intentará hacer exactamente lo contrario: bajar pulsaciones, juntar muchos jugadores cerca del área y convertir cada pérdida rival en una transición.

Los Lobos Blancos no necesitan tener mucho balón para sentirse cómodos. Su plan pasa por sobrevivir a los tramos de dominio colombiano, proteger el área y elegir muy bien cuándo correr con Shomurodov o Fayzullaev.

Portugal y RD Congo completan un Grupo K lleno de contrastes

El debut ante Colombia será solo el primer capítulo. Uzbekistán comparte el Grupo K con Portugal y República Democrática del Congo, dos rivales que empataron 1-1 en su debut.

A pesar del empate ante el combinado africano, Portugal aparece como la Selección más potente del grupo, mientras Colombia parte con ventaja para pelear una de las dos primeras plazas. En ese contexto, el punto obtenido por la RD Congo puede terminar siendo decisivo para las opciones uzbekas de alcanzar la fase eliminatoria.

Cannavaro y Uzbekistán buscan algo más que sobrevivir ante Colombia

Uzbekistán no llega al Mundial para adornar el calendario. Su objetivo inicial será resistir, competir y mantenerse viva hasta la tercera jornada, pero la cita ante Colombia puede marcar el tono emocional de todo el torneo.

Una derrota clara reforzaría la idea de distancia entre el debutante y la élite. Un partido cerrado, en cambio, abriría otro relato: el de una Selección nueva, dura y difícil de romper, capaz de incomodar a rivales con más nombre.

El Estadio Azteca será el escenario del salto. Para Colombia, el partido es una obligación. Para Uzbekistán, una frontera histórica. Y para Cannavaro, la oportunidad de demostrar que los Lobos Blancos pueden hacer del orden defensivo una forma real de competir en el Mundial.