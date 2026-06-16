Hervé Renard, el nuevo seleccionador de Túnez

El técnico francés releva a Lamouchi y afrontará su tercera participación en una Copa del Mundo, tras haber dirigido a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudí en 2022

La selección de Túnez ha dado un giro importante en su banquillo al nombrar al técnico francés Hervé Renard como nuevo seleccionador nacional, en sustitución de Sabri Lamouchi, quien fue destituido tras el mal arranque del equipo en el Mundial 2026. El cambio se produce en una situación de máxima urgencia competitiva, con el combinado tunecino obligado a reaccionar de forma inmediata si quiere mantener opciones de clasificación en la fase de grupos.

El relevo llegó después de una derrota contundente en el debut mundialista, un resultado que dejó muy tocada a la selección africana y que aceleró las decisiones dentro de la federación. La dirección deportiva optó por un cambio radical, apostando por un entrenador con gran experiencia internacional y capacidad probada para gestionar situaciones límite en torneos de alto nivel.

Un técnico con recorrido en la élite internacional

La llegada de Hervé Renard no es una apuesta improvisada. El entrenador francés es uno de los técnicos más reconocidos del fútbol de selecciones, especialmente en el ámbito africano y asiático. Su trayectoria incluye éxitos importantes, como la conquista de la Copa Africana de Naciones con Zambia y Costa de Marfil, además de varias clasificaciones mundialistas con diferentes equipos nacionales.

Este será un nuevo desafío en su carrera mundialista, ya que el técnico afrontará su tercera Copa del Mundo como seleccionador. Su primera experiencia llegó en Rusia 2018, cuando dirigió a Marruecos, logrando competir con una propuesta sólida ante rivales de gran nivel. Posteriormente, estuvo al frente de Arabia Saudí en el Mundial de 2022, donde protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo tras vencer a Argentina en la fase de grupos.

Con estos antecedentes, su llegada a Túnez se interpreta como un intento de trasladar su experiencia en escenarios de máxima presión a un equipo que necesita resultados inmediatos.

Un nombramiento de emergencia en pleno torneo

El hecho de que el cambio se produzca en plena Copa del Mundo convierte el caso de Túnez en uno de los más llamativos del campeonato. No es habitual que una selección realice un relevo de entrenador durante la fase de grupos, lo que refleja la gravedad de la situación deportiva del equipo.

La federación tunecina ha apostado por un perfil de impacto inmediato, capaz de reorganizar al grupo en muy poco tiempo y mejorar el rendimiento tanto táctico como anímico. El objetivo principal es recuperar la competitividad del equipo en los partidos restantes, donde se enfrentarán a rivales de alto nivel y con poco margen de error.

Un reto decisivo para Túnez

El nuevo seleccionador tendrá que trabajar a contrarreloj para intentar revertir la dinámica negativa. Túnez aún tiene por delante compromisos exigentes en el grupo, donde cada punto será determinante para mantener vivas las opciones de clasificación. La prioridad será reforzar la solidez defensiva, mejorar la eficacia ofensiva y recuperar la confianza de un grupo golpeado por el mal inicio.

En este contexto, la experiencia de Renard en torneos cortos y su capacidad para motivar a los jugadores pueden ser factores clave. Su historial demuestra que es un entrenador acostumbrado a gestionar selecciones en situaciones complicadas y a obtener rendimiento inmediato de sus plantillas.

Túnez confía en que la llegada de Hervé Renard suponga un punto de inflexión en su Mundial 2026, apostando por la experiencia y el liderazgo de un técnico que ya conoce bien lo que significa competir en torneos de gran nivel.