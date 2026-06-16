Resultados y clasificación del grupo G tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Bélgica e Irán salen vivas

Bélgica logró empatar ante Egipto para no empezar con una debacle mientras que Irán, entre fuertes medidas de seguridad, logró salir viva del duelo ante Nueva Zelanda

Si en el Grupo H, el de España, todo está igualado, lo mismo ocurre en el Grupo G después que ambos partidos de la primera jornada hayan acabado en empate, aunque tanto Egipto como Nueva Zelanda estuvieron cerca de ganar sus respectivos duelos. El primero fue el Bélgica-Egipto, donde los 'Faraones' lo hicieron casi todo bien, fueron superiores en la primera parte y lo lograron plasmar con el gol de Amam Ashour, que en el minuto 20 hacía el 0-1 llevando la explosión a la grada de la afición egipcia.

Quería Egipto su primera victoria en el Mundial 2026 y se esforzó en organizarse en defensa con orden y paciencia para esperar atrás y buscar al contragolpe el segundo gol ante los belgas. Sin embargo, la entrada de Romelu Lukaku, el máximo goleador de la historia de la selección belga, cambió el partido para beneficio de los 'Diablos Rojos'.

Apenas 14 segundos después de haber pisado el césped del estadio de la ciudad de Seattle, el jugador del Nápoles impuso su físico dentro del área para hacerse con un espacio en el área del portero Shobeir. No necesitó tocar el balón, pero en su intento de despejar el peligro Mohamed Hany propició el empate. Es ya el tercer autogol del Mundial. El primero lo anotó el 12 de junio el centrocampista paraguayo Damián Bobadilla y desató así la furia de Estados Unidos, que se impuso por 4-1.

Además el domingo, la FIFA despojó al capitán de Catar, Boualem Khoukhi, la autoría del tanto que el sábado dio el histórico empate 1-1 con Suiza en tiempo añadido del partido del Grupo B, y declaró que fue un autogol de Miro Muheim.

Irán y Nueva Zelanda firman tablas

En el otro partido del Grupo H, Irán y Nueva Zelanda ofrecieron un buen espectáculo e igualaron 2-2 en partido del Grupo G que le bajó el telón a la jornada. Just adelantó a Nueva Zelanda en el minuto siete tras asistencia de Chris Wood, marcando un hito histórico para su país, que solo hasta entonces había marcado cuatro goles en su historia en un Mundial.

Ramin Rezaeian igualó en el 32' y logró el empate parcial antes del descanso, pero Irán avisaba de su ímpetu ya que le anularon un gol en los últimos compases del primer periodo. Tras el regreso de vestuarios, se repitió la misma fórmula: Just anotó su doblete en el 55' pero Mohammad Mohebi volvió a sellar el empate entre ambos en el minuto 64. El resultado deja a todos igualados y con las mismas ilusiones de pasar de ronda.