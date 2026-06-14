Grupo E de Alemania en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao forman el grupo E del Mundial 2026 con una gran favorita, una debutante y dos selecciones que prometen dar mucha guerra para estar en dieciseisavos de final

El Grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está compuesto por Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Sobre el papel, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann es el favorito a acabar como líder del grupo, pero los germanos no deberán despistarse sobre todo con una Ecuador que promete batalla por esa primera plaza.

Costa de Marfil siempre tiene ante sí el reto de dar la cara y superar por primera vez en su historia la fase de grupos, frontera en la que ha caído en sus tres participaciones mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). Por su parte, Curazao es una de las debutantes y simplemente el hecho de estar en el Mundial ya es un éxito para el país.

Calendario del Grupo E: fecha y horarios

Estas cuatro selecciones entrarán ya en acción este próximo domingo, siendo el primer duelo el que enfrente a Alemania y Curazao el 14 de julio a las 19:00 horas en España. La favorita del Grupo E contra la cenicienta... ¿Habrá sorpresa en Houston?

Unas horas más tarde, la primera jornada del grupo E quedará finiquitada con el Costa de Marfil-Ecuador, que se disputará a 1:00 horas de la madrugada ya del lunes 15 de julio, en Philadelphia.

La segunda jornada del grupo E arrancará el sábado 20 de junio con el Alemania-Costa de Marfil, fijado a las 22:00 horas española en la ciudad de Toronto. Cuatro horas más tarde, a las 2:00 horas de la mañana en domingo 21, Ecuador y Curazao medirán sus fuerzas en Kansas City.

Pero el grupo E no quedará finiquitado hasta la tercera jornada, donde todos los partidos son en horario unificado. Aquí, el Curazao-Costa de Marfil y el Ecuador-Alemania se disputarán el jueves 25 de julio a las 22:00 horas.

Alemania, la gran favorita

No hay dudas de que Alemania es la candidata número uno a acabar como líder del grupo E, todo lo que no fuera así sería una sorpresa. Costa de Marfil puede considerarse como el principal rival para Ecuador por el segundo puesto por lo que el primer partido para los de Sebastian Beccacece puede ser decisivo, aunque teniendo en cuenta que también se clasifican los ocho mejores terceros, que en todo caso se enfrentarían a las más fuertes de la fase de grupos en dieciseisavos de final.

Está por ver si Curazao, dirigida por el veterano Dirk Advocaat en su primera participació mundialista, ejerce su papel de cenicienta o si bien da alguna sorpresa ya que no tiene nada que perder, sobre todo en su debut en el que tendrá que enfrentar nada menos que a una tetracampeona del mundo como Alemania.

Los nombres a tener en cuenta

Ecuador tiene en su plantilla jugadores que han conquistado grandes títulos en Europa como los defensas Willian Pacho y Piero Hincapié, que forman una pareja de centrales de lujo, o el centrocampista Moisés Caicedo.

Beccacece se ha puesto en este Mundial mejorar en el aspecto ofensivo. En la eliminatoria sudamericana, en la que Ecuador fue segunda, los hombres del técnico argentino destacaron ante todo en lo defensivo, con sólo cinco goles encajados en 18 partidos.

En Alemani el hombre a seguir es el joven Lennart Karl. El atacante del Bayern de Múnich, de apenas 18 años, llega al Mundial después de una irrupción meteórica que le ha llevado de las categorías inferiores a la absoluta alemana en cuestión de meses.

Su convocatoria le sitúa entre los futbolistas más jóvenes del campeonato, con la misma edad que Lamine Yamal, el marroquí Ayyoub Bouaddi y el senegalés Ibrahim Mbaye. El futuro de la selección germana pasa por sus botas, buscando también el presente tras dos ediciones, las siguientes a su último título, en las que fue eliminada en fase de grupos.